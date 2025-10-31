Фильм из Архангельска поехал по миру

Вторая половина 2025 года для Фонда поддержки регионального кинематографа прошла под знаком активной международной деятельности. ФПРК стал участником трех крупнейших мировых кинорынков, демонстрируя достижения российской кинодокументалистики на представительных международных ивентах в Шанхае, Алматы и Токио.

В конце июня ФПРК презентовал 11 документальных проектов на Шанхайском кинорынке (Shanghai International Film & TV Market, SIFF). Среди них – работы режиссеров Ислама Сатырова, Владимира Марина, Илоны Вашкелите, Анастасии Ломакиной из Архангельска, Алексея Головкова и др.

В центре внимания картин, представленных на кинорынке, – образы России, ее культурное и этническое многообразие: традиционные виды спорта, народные промыслы, возрождение уникальных обычаев.

Две документальные ленты ФПРК «Россия – пути времени» и «Право женщин на море» приняли участие в специальной программе кинофорума – шоукейсе российских кинопроектов, наравне с отечественными блокбастерами «Чебурашка-2» и «Буратино».

Значимость этого мероприятия определяется тем, что на площадке SIFF встретились ключевые игроки индустрии не только из Китая и стран Юго-Восточной Азии, но и представителей региона MENA и ряда стран Европы.

Международный кинорынок Eurasian Film Market прошел c 29 сентября по 1 октября 2025 года в южной столице Казахстана, городе Алматы. Это один из важнейших кинорынков, где Россия была представлена с объединённым стендом Russian Content Worldwide, организованным РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фонд презентовал международным партнерам каталог документальных фильмов, включающий лучшие ленты, созданные при поддержке организации.

29-31 октября в Токио состоялся международный рынок аудиовизуального контента TIFFCOM 2025. В работе объединенного российского стенда приняли участие 20 ведущих компаний, представивших более 100 проектов различных жанров. Среди них – Фонд поддержки регионального кинематографа.

Продюсерский центр ФПРК провел многочисленные встречи с партнерами, среди которых продюсеры, фестивальные отборщики, ТВ-каналы и платформы. Достигнуты договоренности о том, что фильмы ФПРК будут рассмотрены для потенциального показа за границей. Генеральный директор ПЦ ФПРК, продюсер документального кино Ольга Филонова и продюсер ПЦ ФПРК, режиссер Василиса Юренкова представили зарубежным партнерам каталог неигровых кинолент, снятых при участии организации.

«Большая гордость за российский кинематограф, который оказывается на международных кинорынках. За документальные фильмы ФПРК особенно отрадно. Доля представленной документалистики в целом на рынке мала, но тем приятнее демонстрировать высокий уровень, профессионализм и вкус наших режиссеров. Интерес азиатских ТВ-холдингов, онлайн-кинотеатров и дистрибьюторов привлекают природа России, жизнь в глубинке, культура и образ сильной женщины», – подчеркнула Ольга Филонова.

Активная международная деятельность ФПРК не ограничивается участием в крупных международных презентациях. Но этот формат, безусловно, дает возможность расширить контактную сферу, продемонстрировать огромный ресурс отечественной кинодокументалистики, рассказать партнерам о многогранной деятельности Фонда и презентовать уникальные образы нашей страны.