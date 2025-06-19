Вверх
Архангельская область попала в сериал "Россия - пути времени"

На Okko вышел научно-популярный сериал Алексея Головкова «Россия – пути времени», лауреата конкурса документальных проектов ФПРК 2023 года.

Смотретьhttps://okko.tv/movie/rossija-puti-vremeni

«Сериал – о древних мирах России, об уникальных местах, которые составляли территорию нашей страны в древности, и о животных, её населявших», – отметил режиссёр.

Альманах состоит из пяти эпизодов, рассказывающих об экспедициях российских палеонтологов и их древнейших загадочных находках. Главные герои отправляются в захватывающее путешествие сквозь миллионы лет в далёкое прошлое России. Они знают, что от бескрайней сибирской тайги до побережья Балтийского моря скрыты следы давно исчезнувших миров. Чтобы пройти по следам звероящеров и динозавров, увидеть морских монстров – трилобитов, – побывать в пещере первобытных людей, им предстоит пересечь просторы самой большой страны в мире.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельской области, Якутии, Башкортостане, Тыве.

Напомним, что Конкурс документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее») является одним из основных проектов организации, ежегодно реализуемых с момента ее основания в 2022 году. В рамках каждого конкурса ФПРК поддерживает производство более 50 документальных кинолент авторов, проживающих в разных регионах России.

С этого года ФПРК начал поддерживать и игровое кино – 11 августа стартовал прием заявок на Конкурсный отбор проектов короткометражных игровых фильмов. Партнером и художественным руководителем конкурса выступил режиссер из Екатеринбурга Иван Соснин («Легенды наших предков», «Пришелец», «Иваново счастье», «Далёкие близкие» и др.).

До 30 сентября 2025 года российские кинематографисты могут отправить заявки на участие и получить возможность получить пять миллионов рублей на реализацию своего проекта. Жюри конкурса выберет 12 победителей, призовой фонд составит 60 млн рублей.

14 август 08:30 | : Культура

