Офицеры космодрома Плесецк увлекаются церковными песнопениями

В расположении одной из войсковых частей космодрома Плесецк совершили Божественную литургию. Возглавил богослужение помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин). Он регулярно посещает части гарнизона и духовно поддерживает воинов. 


 Песнопения исполнили офицеры, которые стремятся создать певческий ансамбль для участия в богослужениях. «Дай Бог, чтобы доброе дело удалось, и получился пусть небольшой, но слаженный коллектив воинов, поющих на службах, — отметил иеромонах Антоний. — В этот раз мы, по обычаю, накануне Литургии совершили всенощное бдение. На службах молились солдаты, некоторые из них исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. Также состоялись беседы с офицерами и солдатами о духовном содержании нашей веры, традициях и праздниках». 

 Иеромонах Антоний благодарит командиров воинских частей и всех, кто оказывает помощь в духовном окормлении военнослужащих.


08 ноябрь 09:30 | : Культура / Верую

