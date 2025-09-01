Вверх
Солдаты космодрома Плесецк посмотрели фильм о русском сквернословии "Хула"

    Документальный фильм «Хула. Правда о русском мате» телеканала «Спас» показывают солдатам в частях космодрома Плесецк. Благословил показы помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

    На сайте канала «Спас» говорится, что лента раскрывает, почему пораженность нашего языка матом — это духовная болезнь, отчего эти слова святые отцы называли хулой на Богородицу, является ли на самом деле мат неотъемлемой частью русского языка, как избавиться от мата и навсегда победить эту зависимость, как чистота речи влияет на жизнь и судьбу народа.

    В фильме своими рассказами и мнениями поделились церковные и светские эксперты — митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, протоиерей Артемий Владимиров, артист Андрей Рожков, писатель Фазиль Ирзабеков, психолог Михаил Хасьминский, врач Ирина Филатова и другие.

    Отметим, что по данным аналитического центра ВЦИОМ, за последние 17 лет материться в российском обществе стали больше, а доля тех, кто делает это ежедневно, выросла за рассматриваемый период чуть ли не вдвое. В общей сложности нецензурная лексика присутствует в жизни семи из десяти наших сограждан.

    Как говорится в материале ВЦИОМ, для молодежи ненормативная лексика стала полноценным языком общения. Согласно полученным данным, две трети зумеров и более половины младших миллениалов матерятся каждый день, это в 1,7–1,9 раз чаще в сравнении с россиянами в целом. 

24 октябрь 09:12 | : Культура / Верую

