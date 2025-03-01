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Студенты Плесецкого техникума услышали правду о русском мате.

    Корпус Плесецкого торгово-промышленного техникума в поселке Савинском посетил благочинный Плесецкого округа одноименной епархии иеромонах Антоний (Ласточкин). Он предложил ребятам посмотреть и обсудить фильм телеканала «Спас», посвященный чистоте родного языка.

    Документальную ленту ««Хула. Правда о русском мате» ребята посмотрят за два сеанса, а затем будет обсуждение.

    На сайте телеканала «Спас» отмечается, что фильм раскрывает, почему пораженность нашего языка матом — это духовная болезнь: «Отчего эти слова святые отцы называли хулой на Богородицу? Является ли на самом деле мат неотъемлемой частью русского языка? Как избавиться от мата и навсегда победить эту зависимость? И как чистота речи влияет на жизнь и судьбу целого народа?»

    В ленте приводятся мнения экспертов — митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина), схиигумена Гавриила (Виноградова-Лакербая), протоиерея Артемия Владимирова, артиста Андрея Рожкова, писателя Фазиля Ирзабекова, психолога Михаила Хасьминского, врача, академика Ирины Филатовой и других. 

28 март 09:30 | : Культура / Верую

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