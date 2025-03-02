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Легендарная Елена Шатковская из Кенозерья стала лауреатом престижной премии

Жюри Международной общественной премии имени Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России» подвело итоги конкурса 2024 года. Первый директор Кенозерского национального парка, руководитель центра сохранения и управления объекта всемирного наследия «Заповеданное Кенозерье», ФГБУ «Национальный парк „Кенозерский“» Елена Флегонтовна Шатковская стала одним из лауреатов премии.

Награда Елене Флегонтовне присуждена за личный вклад в создание и развитие Кенозерского национального парка — уникальной историко-культурной и природной территории, обеспечивающей сохранение памятников деревянного зодчества в подлинном культурно-ландшафтном пространстве. Напомним, в 2024 году культурный объект «Заповеданное Кенозерье» вошёл в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Девизом премии, учрежденной в 2008 году в память о выдающемся исследователе древнерусской и византийской архитектуры и страстном защитнике памятников архитектурного наследия Алексее Ильиче Комече, являются слова Овидия «Счастлив, кто смело берет под свою защиту то, что любит». Лауреатами становятся выдающиеся ученые, реставраторы, активисты охраны памятников и общественные организации.

Торжественная церемония вручения Премии пройдет 24 апреля 2025 года в Государственном институте искусствознания.

 

21 март 14:48 | : Будни

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