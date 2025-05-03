Москва. Говорит и показывает Arctic open

С 3 по 7 июня три фильма из конкурсной программы VIII Международного кинофестиваля впервые покажут на двух площадках Москвы. Это эхо кинофестиваля в столице, который прошел в Архангельске в начале декабря 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального Министерства культуры.



В столице площадками для фестивальных кинопоказов и творческих встреч с создателями фильмов станут культурный центр «Зотов» и Московский дом национальностей.



Откроет программу в кинозале «Зотов-центра» 3 июня в 19:00 фильм-мокьюментари «Новый Берлин» самобытного уральского режиссера Алексея Федорченко.

Российский режиссер Виктор Шауфлер и его дочь Берта, приезжают в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей родственницы. Фильм состоит из двух, казалось бы, самостоятельных частей — «Тайна пятисот пропавших девственниц» и «Енотовый город» — и является продолжением авангардного киноцикла Алексея Федорченко, куда входят картины «Первые на Луне» и «Большие змеи Улли-Кале».

Представит картину и ответит на вопросы зрителей продюсер и соратник режиссера, член Союза кинематографистов, Гильдии кинорежиссеров России Дмитрий Воробьев.



Следующий кинопоказ в культурном центре «Зотов» состоится 5 июня в 19:00 и это будет художественный фильм «Ласточка». Картина совместного производства ООО «ВГИК- дебют» при участии казахстанской и итальянской кинокомпаний является дебютом выпускницы ВГИКА Малики Мухамеджан.



В своих фильмах начинающий режиссер обращается к женским историям, темам одиночества и отчуждения.

В центре сюжета Карлыгаш (по-казахски «Ласточка»), молодая женщина, живущая вместе с мужем Ильясом и свекром на удалённой коневодческой ферме в казахской степи. Ощущая себя чужой на этом затерянном пространстве, Карлыгаш сталкивается с трудностями интеграции в местное общество, где каждый день похож на предыдущий. Жизнь Карлыгаш и Ильяса кардинально меняется, когда в их аул приезжает Луи, французский фотограф, который решил отправиться в путешествие после разрушительного разрыва с женой.

Картина была представлен в конкурсной программе Asian New Talent на Шанхайском международном кинофестивале в Китае, тепло встречена зрителем и жюри российских фестивалей. В Архангельске на VIII МКФ Arctic open фильм представляла исполнительница главной роли, актриса Зухара Сансызбай.

5 июня в Москве, в центре «Зотов» на творческую встречу со зрителем из Алматы приедет режиссер Малика Мухамеджан.

Документальный фильм «Каникулы в Лопшеньге» покажут 7 июня в 16.00 на площадке Московского дома национальностей. Режиссер и сценарист фильма из Екатеринбурга Наталья Саврас расскажет, чем очаровал ее Русский Север. Ведь в деревню Лопшеньга можно попасть только на стареньком Ан-2 и преодолеть сотню километров вдоль берега Белого моря. Сюда нельзя доехать на машине или добраться другим привычным способом. Однако эта деревня совсем не заброшенная, а очень ухоженная, живая и… счастливая. Об этом картина режиссера.

Показ фильма и творческая встреча с режиссером пройдут в рамках ежегодного фестиваля «Многоцветие России», организованного Поморским землячеством в Москве.

Напомним, что кинопоказами в Москве проект «КиноАрхипелаг» завершает программу «Малый Arctic open». В апреле показ фильмов и встречи с создателями прошли в Сыктывкаре Республики Коми и в кинотеатре «Ленфильм» Санкт-Петербурга. Авторское фестивальное, российское кино посмотрело более 900 человек.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Архангельской области.



