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Киномарафон Arctic open стартовал в Архангельске

В феврале в районах Архангельской области и за ее пределами начнутся показы фильмов Киномарафона Arctic open 2025. Зрители увидят новое авторское кино из программы VIII Международного кинофестиваля Arctic open.

Киномарафон – эхо кинофестиваля, проходит в Архангельской области с 2017 года, представляя собой альтернативный и бесплатный прокат авторского кино. С 2019 года к киномарафону стали присоединяться и другие регионы России – Ленинградская, Псковская, Свердловская, Вологодская области, Республика Коми, ЯНАО и другие. В прошлом году фестивальные фильмы посмотрели более 16 тысяч зрителей. В Архангельской области на площадках увидели и обсудили авторское кино 4,7 тысяч человек. 

Традиционно зрители смогут увидеть фильмы программы Международного кинофестиваля Arctic open совершенно бесплатно. Показы пройдут в кинозалах, киноклубах, культурных, творческих центрах и библиотеках Архангельской области и за ее пределами. Миссия Киномарафона – не только познакомить зрителя  с новыми  российскими фильмами,  которых в большинстве своем нет в широком прокате, но и объединить людей, любящих умное фестивальное, авторское  кино. В программе 2025 года 41 фильм: художественные полнометражные, короткометражные и документальные киноработы авторов, давших согласие на прокат. В этом году программу киномарафона дополнили научно-популярные работы и фильмы, которые были созданы в 2024 году во время образовательной программы Arctic open «Школа кинопедагога».

«Все больше людей и организаций присоединяются к такой форме кинопоказа, как киномарафон. Популярность хорошего, авторского кино растет. Руководители творческих объединений, даже кафе и баров, заботясь об интеллектуальном досуге, сегодня все чаще организуют на своих площадках просмотр и обсуждение фильмов. И мы открыты к сотрудничеству с любым регионом и организацией. В киномарафоне этого года очень разнообразная программа, фильмы для любого возраста и интересов. Нам доверили свои картины как серьезные российские кинематографисты и киностудии, так и начинающие, молодые авторы. Все они говорят с человеком о добрых и вечных истинах», - рассказала директор МКФ Arctic open Тамара Статикова.

Все киноленты разделены по тематике и возрасту на 22 программы. Фильмы для подростков и семейного просмотра, о взрослении, выборе, самоопределении, размышления об искусстве, драмы и комедии, реконструкции исторических событий и этнографические роуд-муви. Среди документальных фильмов не только киноисследования Арктики, жизни на Севере, но и киноленты о жизни и творчестве художников. Кроме фестивальных работ в программу киномарафона вошёл документальный сериал межрегионального молодёжного проекта «О челюскинской эпопее на языках народов Арктики».

В Псковской области киномарафон уже начался. В Архангельске первые показы пройдут в Музее ИЗО 23 февраля. В день рождения Казимира Малевича посетителям музея покажут документальную работу режиссёра Ивана Батурина «Малевич. За гранью нуля» (6+).

Также кино из программы киномарафона посмотрят участники Дней Арктики. В Научной библиотеке САФУ 27 февраля в 13 часов покажут художественный фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» (12+).

С полной программой Киномарафона  2025 можно познакомиться на сайте Arctic open - https://arctic-open.com/kinomarafon-2025/. Здесь же размещены условия  кинопоказов, памятка для организаторов на местах. Киномарафон Arctic open продлится до 15 июня 2025 года. 

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организатор проекта – НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск.


17 февраль 08:47 | : Культура

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