VIII Arctic open откроет документальный фильм "Крест"

Фильмом открытия VIII Международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске станет документальная киноработа «Крест» Сергея Дебижева. Кроме конкурсной программы зрителей Arctic open ждёт внеконкурсный показ: фильмы членов жюри из России и США, киноработы Свердловской киностудии, ретроспектива режиссера Гуниллы Брески (Швеция) и VR-сериал о Толстом и Тургеневе.

Конкурсная документальная лента «Крест» Сергея Дебижева исследует, что собой представляет Крест как краеугольный для человечества символ, что значит для людей его водружение на Земле, как это изменило картину мира народов и поколений. Режиссёр сам представит киноработу в Архангельске.

Автор фильма Сергей Дебижев участвовал в VII Международном кинофестивале Arctic open с фильмом «Святой архипелаг».

Три фильма шведского режиссёра Гуниллы Брески входят в ретроспективный показ Arctic open. В Архангельске покажут «Я останавливаю время» о знаменитом военном кинооператоре Владиславе Микоше, «Серое одеяло с вышитыми цветами» о женщине из Северной Норвегии, которая вместе с мужем принимала участие в антифашистском Сопротивлении. Мужа казнили, а ее отправили в концлагерь в Германию. Там она начала вышивать одеяло в цвета флагов стран своих подруг по несчастью.

Новый фильм Гуниллы Брески о саамской самобытности и культуре также входит в ретроспективную программу кинофестиваля. Кинолента «Мы всё ещё здесь» расскажет о жизни семи молодых саамских художников, поселившихся в конце 1970-х годов в северной деревне Мазе, где они начали создавать картины и организовывать выставки.

Первый свой фильм в России «Екатерина младшая» Гунилла Брески сняла именно в Архангельске в 1996 году. На сегодняшний день в «Русском цикле» режиссёра восемь документальных работ и один художественный фильм.

В рамках внеконкурсной программы пройдет презентация Свердловской киностудии. На фестивале будут представлены два игровых короткометражных фильма: комедия «Разъезд» режиссёра Марии Меленевской, где главная героиня интеллигентная женщина, продавец в букинистическом магазине, и комедия «Бернаки» Андрея Лукьянова, где персонаж наносит на себя рекламную татуировку и узнает, что такое агрессивный маркетинг.

Один из членов жюри документального кино Реджис Трембли (США) представит киноработу «Призраки Чеджудо» - док о борьбе народа острова Чеджудо в Южной Корее против строительства американской военной базы. Председатель жюри короткого метра Владимир Котт представит ленту «Мужчина и женщина», в которой есть сразу несколько историй встреч, расставаний, семейных скандалов и поисков семьи. В фильме снимаются Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Котова, Кирилл Кяро и другие. В прокат кино выходит весной 2025 года после фестивальных показов.

В этом году ставшая традиционной VR-программа представлена трёхсерийным веб –сериалом «Толстой и Тургенев», который рассказывает о непростых взаимоотношениях писателей.

Особенность сериала — панорамная съёмка в 360 градусов. Зрителей ждёт панорамное путешествие по быту и интерьерам XIX века, во время которого они смогут в мельчайших деталях рассмотреть, где работали, жили, отдыхали и общались Лев Толстой и Иван Тургенев.

Показы VR-сериала пройдут в Усадебном доме Плотниковой (Поморская, 1) 7 декабря. Билеты будут доступны в кассе музея.

Бесплатные билеты на показы фильмов кинофестиваля и расписание будут доступны на сайте Arctic open 25 ноября.

Международный кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельской области с 5 по 8 декабря. В Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Няндомском, Каргопольском и Устьянском округах зрители киносмотра познакомятся с новинками мирового авторского кинематографа разных стран, встретятся с актерами, режиссерами и представителями съемочных групп.

Социокультурный проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "КиноАрхипелаг VIII Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Партнер проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.