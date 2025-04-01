Десант "Победа-80" завершил путешествие по окраинам Мезенского округа

Участники творческого десанта «Победа-80» завершили свои путешествия по отдаленным деревням и поселкам Мезенского округа



С яркими творческими номерами, выставкой оружия Победы побывали в 13 населенных пунктах округа.



Финальную точку в реализации проекта поставили в селе Дорогорское и это не случайно. Именно здесь родился и вырос кавалер трех орденов Славы Николай Александрович Таранин.



На этом мероприятия, посвященные юбилею Победы, не заканчиваются. Впереди еще много всего интересного, нужного, важного.







