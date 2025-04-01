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Десант "Победа-80" завершил путешествие по окраинам Мезенского округа

Участники творческого десанта «Победа-80» завершили свои путешествия по отдаленным деревням и поселкам Мезенского округа 


 С яркими творческими номерами, выставкой оружия Победы побывали в 13 населенных пунктах округа. 

 Финальную точку в реализации проекта поставили в селе Дорогорское и это не случайно. Именно здесь родился и вырос кавалер трех орденов Славы Николай Александрович Таранин. 

 На этом мероприятия, посвященные юбилею Победы, не заканчиваются. Впереди еще много всего интересного, нужного, важного. 



26 апрель 12:30 | : Культура

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