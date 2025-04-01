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В Архангельске появится композиция к юбилею Победы

О планах городской администрации рассказывает ее глава Дмитрий Морев:

- К юбилею Великой Победы устанавливаем световую композицию «Архангельск – город воинской славы».

Буквы высотой 1 метр уже изготовлены, завершается подготовка металлических опор для каждой из них. Общая длина конструкции – 28 метров. Будет видно издалека и днем, и ночью.

Так на здании городской администрации появится еще один знаковый объект, который напоминает: Архангельск – город воинской славы. В дополнение к стеле на набережной и световому панно с текстом Указа президента о присвоении нашему городу почетного звания.

Это не единственное эффектное украшение к 80-летию Победы. Мы предусмотрели праздничное оформление для каждого округа и вскоре покажем, какие идеи решили воплотить в жизнь в честь юбилейной даты.

Я благодарю предприятия Архангельска, которые финансово поддержали проект. Его реализуем за спонсорские средства.


25 апрель 10:42 | : Политика

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