В Архангельске появится композиция к юбилею Победы

О планах городской администрации рассказывает ее глава Дмитрий Морев:

- К юбилею Великой Победы устанавливаем световую композицию «Архангельск – город воинской славы».



Буквы высотой 1 метр уже изготовлены, завершается подготовка металлических опор для каждой из них. Общая длина конструкции – 28 метров. Будет видно издалека и днем, и ночью.



Так на здании городской администрации появится еще один знаковый объект, который напоминает: Архангельск – город воинской славы. В дополнение к стеле на набережной и световому панно с текстом Указа президента о присвоении нашему городу почетного звания.



Это не единственное эффектное украшение к 80-летию Победы. Мы предусмотрели праздничное оформление для каждого округа и вскоре покажем, какие идеи решили воплотить в жизнь в честь юбилейной даты.



Я благодарю предприятия Архангельска, которые финансово поддержали проект. Его реализуем за спонсорские средства.



