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Архангельский священник сказал веское слово о репродуктивном суверенитете нации

    Демографическая политика приобретает стратегическую важность для России, отметил председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев на встрече в региональной Общественной палате.

    Заседание комиссии по демографии, защите семьи, женщин, детей, традиционных семейных ценностей, делам молодежи, патриотическому воспитанию и спорту посвятили теме «Семья в структуре ценностей молодежи».

    «Семейно-демографическая политика приобретает сегодня черты стратегического направления развития России, репродуктивный суверенитет нации не менее важен, чем технологический, а духовно-нравственное состояние общества лежит в основе сохранения и развития государства», — сказал священник Александр Григорьев.

    Он также напомнил, что «Церковь призывает сплотиться вокруг инициатив Святейшего Патриарха, касающихся защиты человеческой жизни с момента зачатия, дальнейшей всесторонней поддержки родителей и детей, уважительного отношения мигрантов к русскому народу, к нашим традициям, к Православной Церкви и вере».

    Отметим, что в заседании поучаствовали представители молодежного правительства региона, молодежного парламента при Архангельском областном Собрании депутатов, агентства ЗАГС, Северного государственного медицинского университета, регионального агентства по делам молодежи, министерства образования Архангельской области, центра поддержки молодой семьи, Северного Арктического федерального университета.

    На сайте региональной Общественной палаты сообщается, что представитель агентства ЗАГС Архангельской области Елена Толстикова доложила собравшимся о ситуации с заключением и расторжением браков, рождаемости, привела статистику. «Наблюдается снижение числа рождаемости, и как одно из следствий — стремительная естественная убыль населения, происходит рост числа бракоразводных процессов, увеличение среднего возраста вступления в брак, сокращение количества многодетных семей».

    Также на сайте совещательного органа говорится, что «предложения и рекомендации участников заседания будут направлены в соответствующие ведомства, организации, Общественную палату Российской Федерации». 

06 июль 09:30 | : Будни / Верую

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