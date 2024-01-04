Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с праздником весны и труда

- Дорогие архангелогородцы!



От лица депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично искренне поздравляю вас с праздником Весны и Труда!



Первомай - праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды на лучшее. Это праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее нашего города.



Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.



Этот праздник мы символизируем с весенним обновлением и связываем с ним свои надежды на лучшую жизнь, новые успехи в работе и семейное счастье.



Пусть теплое майское солнце заряжает вас своей энергией, а замечательное настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами!



Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов