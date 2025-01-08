"Вы — настоящее украшение Севера". Иван Воронцов поздравил женщин с их Днем

- Дорогие северянки!

От лица депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днём!

Вы — настоящее украшение Севера, олицетворение красоты, мудрости и доброты. Ваш труд, терпение и забота делают мир светлее, а семьи — крепче. Вы — хранительницы домашнего очага, опора для близких, пример для подрастающего поколения.

Мы искренне благодарны вам за преданность делу, душевную теплоту и умение находить выход из любых ситуаций. Вы вдохновляете нас на новые свершения и помогаете становиться лучше.

Пусть этот день принесёт вам радость, тепло и исполнение заветных желаний. Пусть близкие окружат вас вниманием, а каждый день будет наполнен улыбками и счастливыми моментами.

С праздником, дорогие северянки! Пусть весна подарит вам хорошее настроение и вдохновение!

Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов