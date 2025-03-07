В Архангельской области начала работу киношкола "Север"

В Архангельской области началась работа Киношколы «СЕВЕР» — образовательного проекта, который объединяет детские киностудии региона. Это новый этап проекта «КиноСлово», реализуемого в рамках Международного кинофестиваля Arctic Open при поддержке Губернаторского центра Архангельской области, Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Архангельской области.

В ближайшие пять месяцев школьники из Архангельска, Котласа, Коряжмы и Няндомы пройдут полный цикл кинопроизводства: от сценария до съёмок. В результате появятся четыре короткометражных фильма по произведениям современных детских северных писателей.

Первая встреча участников состоялась в онлайн-формате. Ребята познакомились друг с другом и представили свои киностудии в видеороликах «Кто мы». На старте они поделились ожиданиями:

«Мы ожидаем нового опыта, новых знакомств, хотим узнать больше о кино и о том, что происходит на съёмочной площадке», — говорит Кира участница творческого объединения кино и театра «Многоточие» из Котласа.

«Хотелось бы со всеми подружиться, чтобы эти знакомства остались на всю жизнь. Приобрести новые знания в области кино, научиться работать с профессиональным оборудованием и, конечно, пополнить своё портфолио прекрасной работой», — добавляет Алексей участник киноклуба «Издательская лаборатория» из Няндомы.

Руководить съёмочным процессом и курировать процесс онлайн-обучения будут кинопедагоги, которые уже прошли курс обучения в прошлом году на проекте Школа кинопедагогов Архангельской области. По словам руководителя любительской киностудии «Новая Коряжма» Николая Третьякова образовательные программы Международного кинофестиваля Arctic Open уже стали мощным стимулом для развития кинопроизводства в регионе:

«Прошлогодний проект дал невероятный толчок киноиндустрии в Архангельской области. Участники „Школы кинопедагога“ объединились и создали своё творческое сообщество „Топка“. Это просто космос — взлетели и стартанули невероятно. И сейчас этот проект для детей. Мы не сами барахтаемся кто-то в Котласе, кто-то в Няндоме, кто-то в Коряжме — мы объединяемся детскими киностудиями. Это переоценить невозможно».

Юные кинематографисты уверены, что впереди их ждёт насыщенная работа и большие открытия. Киношкола «СЕВЕР» не просто обучает детей основам кино, но и помогает формировать новое поколение северных кинематографистов, которые уже сейчас делают первые шаги в индустрии.

Видео первой встречи доступно по ссылке:

https://vk.com/shkolakino29?z=video-224566515_456239056%2F-224566515_5%2Fpl_-224566515_5



