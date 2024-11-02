Arctic open в Архангельске: Это сладкое слово - питчинг

Детские любительские мультстудии Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа в дни VIII Международного кинофестиваля Arctic open посоревнуются на питчинге мультпроектов.

Питчинг детских мультстудий Арктической зоны Российской Федерации – это образовательная программа кинофестиваля. Из 21 поступившей заявки в финал на конкурсной основе прошли 13 проектов. В фестивальные декабрьские дни представители 13 мультстудий приедут в Архангельск презентовать идеи анимационных фильмов перед жюри.

Члены отборочной комиссии оценивали креативность, уникальность анимационного проекта, оригинальность художественного замысла и легкость восприятия для широкой аудитории. Участники были не ограничены в выборе техники мультипликации. Темой анимационных короткометражек стали исторические личности, события, самобытность и традиции родного края. Обязательным условием было лишь проживание участников на территории Русской Арктики.

«Мы впервые проводим в Архангельской области подобный конкурс проектов для детских анимационных студий и, как оказалось, питчингов, где соревнуются дети, в стране не так много. Участие в конкурсе – это всегда профессиональный рост, а когда ты видишь работы своих коллег из других северных территорий – интереснее и ценнее вдвойне», - рассказала директор архангельского кинофестиваля Тамара Статикова.

Для юных мультипликаторов из разных регионов участие в подобном мероприятии - это первый опыт, поэтому вопросов при подголовке было много. Консультировали участников режиссеры – педагоги детского центра «СоюзМультКлуб» киностудии «Союзмультфильм».

Все отобранные проекты, на наш взгляд, очень сильные и перспективные. Что же получится – узнаем уже в декабре», - подвела итог куратор программы Елена Прыткова,

В Архангельск на очный этап представители 13 мультстудий – финалистов приедут 2 декабря - накануне большого кинофестиваля.

На площадке «Точки кипения» Северного (Арктического) федерального университета пройдут круглый стол по обмену опытом, мастер-класс «Успешный сценарий для мультфильма», музыкальный вечер по сказкам Степана Писахова. Кульминация события - презентация проектов участников - состоится 4 декабря. Вход на мероприятия свободный.

Оценивать работы будет компетентная комиссия. Председатель судейской коллегии питчинга – Олег Огородник, режиссер студии «Союзмультфильм», сценарист и актер.

Среди членов жюри Мила Ханзина - драматург, режиссер кино и анимации; Анатолий Конычев, руководитель отделения «Союза кинематографистов Архангельской области». Полный список жюри ещё формируется.



Тройку детских любительских мультстудий - победителей очного этапа питчинга наградят 5 декабря на открытии VIII Международного кинофестиваля Arctic open на сцене театра драмы им. М. В. Ломоносова дипломами, подарками и призами от спонсоров и партнеров.



Список финалистов и программа Питчинга детских мультстудий Арктики размещены на сайте кинофестиваля Arctic open https://arctic-open.com/pitching-dlya-detskih-lyubitelskih-studij-animacziiarkticheskoj-zony-rf//

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноАрхипелаг. Социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля «ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов России.

Организатор - НКО Поморский культурный фонд «Берегиня».



