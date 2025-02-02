В Архангельске открылась уникальная выставка по морской тематике

В год защитника Отечества, в преддверии Дня защитника и празднования 80-летия Великой Победы в региональном центре патриотического воспитания молодежи «Патриот» торжественно открыли историко-патриотическую выставку «Страницы морской истории», которая посвящена морской истории юнг. Это важное событие для всех, кто интересуется историей морского флота и военно-патриотическим воспитанием молодёжи.

Архангельск всегда играл ключевую роль в подготовке морских кадров. Именно здесь, на берегах Белого моря, находилась соловецкая школа юнг — уникальное учебное заведение, которое выпускало молодых моряков в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия приняли участие директор учреждения Наталья Большакова, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, и.о. руководителя Агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич, областной депутат Елена Доценко, курсанты, кадеты и учащиеся школ города.

В истории российского флота школам юнг военной поры отводится одна из значимых страниц. В годы Великой Отечественной войны школы открывались в целях подготовки кадров для флота. И Архангельская область стала настоящей «кузницей кадров».

По словам Ивана Воронцова, выставка «Страницы морской истории» позволяет нам ещё раз вспомнить о том, какую важную роль сыграла соловецкая школа юнг в победе над фашизмом. Она напоминает нам о том, что город Архангельск бережно хранит историческую память о юнгах и их подвигах.

«Мы должны помнить о том, что благодаря усилиям наших предков мы можем жить в мире и спокойствии. Выставка «Страницы морской истории» — это возможность ещё раз задуматься о том, как важно знать и уважать историю своей страны. Спасибо организаторам выставки за их труд и преданность делу сохранения исторической памяти», - отметил спикер городской Думы Иван Александрович.

В рамках мероприятия прошло подписание соглашения о сотрудничестве между средней школы №50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина и ГАУ «Патриот».

Выставка передвижная, и в День защитника Отечества она будет размещена именно в этой школе. Она познакомит учащихся с морской историей юнг, кадет Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.



