Иван Воронцов: "Мы гордимся нашим флотом"

— Уважаемые военные моряки, ветераны флота, дорогие архангелогородцы!

От лица депутатов Архангельской городской Думы примите искренние поздравления с Днём Военно-Морского Флота!

Для нашего города это особый праздник. Архангельск — первый морской порт России. В годы Северной войны на Соломбальской верфи строились военные суда для обороны Севера от вторжения шведов и для морских операций на Балтике. Во время Великой Отечественной войны Архангельский порт стал центром обеспечения советских войск боеприпасами и продовольствием.

Военные моряки являются образцом стойкости, мужества, верности долгу. Военно-морской флот был и остается символом сильного государства, надежной основой обороноспособности нашей державы и гарантом мирной жизни. Мы гордимся нашим флотом и подвигами наших военных моряков!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, ратных и трудовых достижений на благо Отечества. С Днём военно-морского флота России!

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов