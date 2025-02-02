Музыкальные жители Поморья бьют частушками по врагу

Народный фронт продолжает конкурс на самое оригинальное поздравление к Дню защитника Отечества.



Жители посёлка Сога записали для бойцов СВО фронтовые частушки в исполнении Ирины Ивановны Ендукиной. Короткие рифмованные напевы под гармонь носят жизнеутверждающий характер и мотивируют наших ребят на передовой на новые победы!

И, конечно, лирика, которой так не хватает в окопах. С пожеланиями к северянам обратилась жительница Поморья, жена ветерана боевых действий Наталья Поташева. Вместе с землячкой Еленой Варгасовой они записали трогательную песню.



Присылайте свои пожелания военнослужащим и участникам спецоперации. Победителей конкурса ждут призы – мерч Народного фронта или павербанк с автографом певца Джанго.



Голосуйте за понравившиеся видео и принимайте участие в сборе для наших земляков: pobeda.onf.ru/requiremen....