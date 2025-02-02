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Ох уж этот Джанго! Народный фронт открывает конкурс поздравлений к 23 февраля

Народный фронт Архангельской области проводит конкурс на самое трогательное пожелание к 23 февраля.

Присылайте душевные, искренние, неординарные слова любви и поддержки нашим военнослужащим – ребятам в зоне СВО и всем Защитникам Отечества. 

Лучшие видео мы отправим бойцам из Архангельской области. А победители получат призы – мерч Народного фронта или павербанк с автографом певца и композитора Джанго. Надеемся, призеры не путают певца с героем антирасистского блокбастера Квентина Тарантино. Своим – только свое!

Жители посёлка Сылога уже поздравили земляков с Днём Защитника Отечества. 

Слова любви в адрес наших военнослужащих также прозвучали от женской половины волонтёрского движения «ZaМир – Архангельск».

Присоединяйтесь!
Голосуйте за понравившиеся видео и принимайте участие в сборе для наших ребят: pobeda.onf.ru/requiremen...!

17 февраль 12:21 | : Политика

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