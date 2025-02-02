Ох уж этот Джанго! Народный фронт открывает конкурс поздравлений к 23 февраля

Народный фронт Архангельской области проводит конкурс на самое трогательное пожелание к 23 февраля.

Присылайте душевные, искренние, неординарные слова любви и поддержки нашим военнослужащим – ребятам в зоне СВО и всем Защитникам Отечества.

Лучшие видео мы отправим бойцам из Архангельской области. А победители получат призы – мерч Народного фронта или павербанк с автографом певца и композитора Джанго. Надеемся, призеры не путают певца с героем антирасистского блокбастера Квентина Тарантино. Своим – только свое!

Жители посёлка Сылога уже поздравили земляков с Днём Защитника Отечества.

Слова любви в адрес наших военнослужащих также прозвучали от женской половины волонтёрского движения «ZaМир – Архангельск».

Присоединяйтесь!

Голосуйте за понравившиеся видео и принимайте участие в сборе для наших ребят: pobeda.onf.ru/requiremen...!