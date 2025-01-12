Протоиерей Лашков побеседовал с северодвинскими книгочеями о трезвомыслии

Протоиерей Александр Лашков побеседовал с читателями центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя в Северодвинске.

«Говорили о трезвости в широком смысле, о трезвомыслии, — прокомментировали событие в муниципальной библиотечной системе Северодвинска. — Добродетель духовного трезвения, о которой много можно узнать из христианской православной литературы, необходима человеку всегда, и в наше время. Внимательное, рассудительное отношение к своим мыслям, словам и поступкам может уберечь нас от непоправимых событий и многих бед».

На странице библиотечной системы в соцсети также говорится: «Благодарим протоиерея Александра Лашкова за содержательную и актуальную беседу, которая вызвала большой интерес и отклик у слушателей!»