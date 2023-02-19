Северодвинский миссионер поговорил со школьниками о мировой литературе

Северодвинский миссионер протоиерей Александр Лашков побеседовал со старшеклассниками в школах Брин-Наволока и Кехты (Холмогорский округ). Тема разговоров: «Нравственное значение для молодежи истории Родиона Раскольникова».

«Мы порассуждали о жизни главных героев романа "Преступление и наказание", — пояснил отец Александр. — Затронули такие темы: власть денег над людьми, опасность и пределы мечтательности, недопустимость отчаяния, возможность и польза раскаяния, сила человеческой любви в познании любви к Богу».

«Я знаком со всеми художественными произведениями Достоевского и сознаю, что до глубокого понимания писателя мне еще расти и расти. Поэтому мне очень импонирует любознательность моих слушателей — старшеклассников школ Кехты и Брин-Наволока. Читать Достоевского очень сложно. Не уверен, что в 16-18 лет можно самостоятельно раскрыть творческий замысел великого мастера психологического романа. Но молодые люди трудятся, а повзрослев, вернутся к произведениям и еще много нового откроют для себя», — поделился впечатлениями северодвинский священник.

В беседе со старшеклассниками были упомянуты эпизоды из следующих произведений: Н.В. Гоголь (1809-1852): Страшная месть, 1831; Н.С. Лесков (1831-1895): Леди Макбет Мценского уезда, 1864; Джек Лондон (1876-1916): Время-не-ждёт, 1910, Мартин Иден, 1909; Лион Фейхтвангер (1884-1958): Семья Опперман, 1933, Еврей Зюсс, 1964; Гончаров И.А. (1812-1891): Обломов, 1859; Толстой Л.Н. (1828-1910): Война и мир, 1869.

Холмогорское благочиние благодарит директора Кехотской средней школы Дарью Алипатову и директора Брин-Наволоцкой средней школы Светлану Юркину, а также и педагогов школ за содействие в проведении бесед со школьниками.

Отметим, что протоиерей Александр встретился со школьниками по приглашению настоятеля храма преподобного Антония Сийского в Кехте иерея Андрея Чернушенко и игумена Варсонофия (Чугунова), насельника Антониево-Сийского монастыря, помощника благочинного по религиозному образованию и катехизации.

Беседу со взрослой аудиторией по роману «Преступление и наказание» протоиерей Александр Лашков проведет 9 апреля в 15:00 в центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя в Северодвинске. Адрес: ул. Ломоносова, 100.

(по материалам Архангельской епархии)