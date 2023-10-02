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Творчество Федора Абрамова с позиции Православия

    Протоиерей Александр Лашков побеседовал с читателями центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя в Северодвинске. Разговор посвятили повести дилогии Федора Абрамова «Пелагея» и «Алька».

    «Книга, написанная в 1969 году, остается актуальной и для современного читателя, — сообщается на странице библиотеки в соцсети. — Автор помогает нам задуматься о том, ради чего живет и трудится человек на Земле. "Неужели испечь хороший хлеб — это и есть самая большая радость в жизни?" — задается вопросом дочь главной героини».

    Народная жизнь была основой творчества Ф.А. Абрамова, отметили в библиотеке: «"Мне просто необходимо хотя бы раз в год бывать в родной деревне, пожить там, подумать, поговорить с земляками", — писал Абрамов в дневнике. — "Все мы с вами… и не только мы, все народы мира вышли из деревни. А Россия… деревне обязана больше, чем кто-либо. Русская деревня — это та нива, на которой всколосилась вся наша национальная культура, наша этика, нравственность, наша философия, если хотите, наш чудо-язык" [Ф.А. Абрамов]. Свое предназначение Ф.А. Абрамов видел так: "Главная и, может быть, единственная моя цель как писателя – увеличить добро на Земле"».

    Библиотека благодарит протоиерея Александра за интересную и содержательную беседу. 


15 ноябрь 09:15 | : Культура / Верую

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