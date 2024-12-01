Воспитанник архангельской колонии стал лауреатом Всероссийского видеоконкурса

Видеоролик подростка воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) вошел в число 150 лучших работ VIII Всероссийский конкурса «Гимн России понятными словами».

Конкурс организован Инновационным центром развития и воспитания детей и молодёжи при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Роспатриотцентра, Росдетцентра и Юнармии, Россотрудничества, Московского педагогического государственного университета и Национальной родительской ассоциации. Творческое испытание проводится ежегодно и призвано привлечь внимание подрастающего поколения к патриотизму, любви к Родине, гордости за страну. На конкурс в этом году поступили заявки из 884 городов и других населённых пунктов, охвачены все регионы России. Есть участники и из зарубежных стран - Армении, Испании, Туниса. Жюри посмотрели 3 621 работу конкурсантов.

Первый этап конкурса прошел в АВК и объединил пятнадцать воспитанников. По положению творческого состязания, ребята выбирали слова из текста гимна России и пытались с помощью словаря, иллюстрации и других способов раскрыть их. В итоге победу в АВК присудили воспитаннику Ивану Г. С помощью своего наставника, библиотекаря колонии Натальи Жуковой, он представил на суд жюри видеоролик. На всероссийском уровне его работа была высоко оценена жюри, и вошла в число 150 лучших.

Отметим, что это единственная работа, которая вошла в число лучших и прислана в жюри из учреждений ФСИН России. А в том году подросток Архангельской воспитательной колонии стал лауреатов данного конкурса.