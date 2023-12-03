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Архангельский подросток из воспитательной колонии отличился в патриотческом конкурсе

В Центральном Доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе прошла церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами". В их числе отмечен и подросток воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области.

Инициатором патриотического проекта  выступает  "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи" совместно с Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В этом году в нем приняли участие 3316 ребят из 89 регионов России, включая новые территории, а также из четырех зарубежных стран – Монголии, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Беларусь.

Конкурс проходит по трём номинациям в четырех возрастных группах. Его основная цель - понимание символики Российской Федерации как необходимое условие формирования патриотизма юных граждан страны. Среди самых старших участников в номинации "Текстовое объяснение слова из гимна России" воспитанник АВК Андрей К. занял второе место. Для своей работы он выбрал слово "союз" и создал текстовую страницу, на которой объяснил  его значение. 

- Сначала я прочитал текст гимна. Выбрал понравившуюся фразу. Был сделан черновик рисунка. Затем с преподавателем мы выбрали то, чем я буду рисовать на бумаге. С помощью карандашей и акриловых маркеров, а также клея я создал, то, что задумал, - поделился воспитанник Архангельской ВК УФСИН России по Архангельской области Андрей К.

Участие в конкурсе подросток принимал под руководством учителя школы при АВК Людмилы Ивановны Козыревой. Именно она и получила в торжественной обстановке награду за своего ученика. 

15 декабрь 15:24 | : Культура

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