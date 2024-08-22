Подростки из воспитательной колонии в Талагах рисуют свою дорогу к храму

Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) приняли участие в предварительном этапе Всероссийского конкурса православной живописи "Явление".

Мероприятие проводится ежегодно и организуется Московским Патриархатом по тюремному служению Русской Православной Церкви. В этом году тема состязания "Вера в жизни осужденного".

В АВК продемонстрировать творческие способности решили трое воспитанников. Все они создавали в рамках кружковой работы под руководством заведующей библиотекой Натальи Жуковой. Воспитанник Олег С. свою работу назвал «У каждого своя дорога к храму», воспитанник Роман К. - «Спасение в наших руках», воспитанник Роман П. нарисовал Святую Анастасию Узорешительницу, именно в честь этой великомученицы на территории АВК освящен храм. Картины уже направлены в региональный УФСИН для оценки членами жюри.