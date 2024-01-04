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Учителю архангельской воспитательной колонии присвоено почетное звание

Учителю русского языка и литературы средней общеобразовательной школы, действующей на территории воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области, Ирине Ноздриной присвоено высокое звание.

 Указом Президента Российской Федерации № 233 за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Ирине Викторовне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Выпускница Архангельского государственного педагогического института имени М.В. Ломоносова 1982 года связала свою судьбу с детьми. Трудилась в дошкольном образовании, а с 1985 года начала преподавать русский язык и литературу.

 В школе Архангельской воспитательной колонии Ирина Викторовна Ноздрина трудится с 2003 года. Благодаря её целенаправленной работе ученики, а это достаточно трудные подростки, успешно проходят государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, ежегодно участвуют в олимпиадах и конкурсах. Большое внимание педагог уделяет внеклассной работе  с воспитанниками по предмету, а также самообразованию и повышению своей квалификации.

 

11 июнь 12:05 | : Будни

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