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Подростки из колонии под Архангельском ищут свою дорогу к храму

    Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области приняли участие в предварительном этапе всероссийского конкурса православной живописи «Явление». Его проводит Синодальный отдел по тюремному служению.

    В этом году тема конкурса — «Вера в жизни осужденного». Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, в АВК продемонстрировать творческие способности решили трое воспитанников: «Произведения они создавали в рамках кружковой работы под руководством заведующей библиотекой Натальи Жуковой. Воспитанник Олег С. свою работу назвал "У каждого своя дорога к храму", воспитанник Роман К. - "Спасение в наших руках", воспитанник Роман П. нарисовал Святую Анастасию Узорешительницу, именно в честь этой великомученицы на территории АВК освящен храм. Картины уже направлены в региональный УФСИН для оценки членами жюри».

    В ведомстве также сообщили, что подростки АВК ежегодно участвуют в конкурсах православной живописи и иконописи: «Данные мероприятия развивают у воспитанников духовный и художественный вкус, раскрывают их творческий потенциал».

    Кроме того, в пресс-службе регионального УФСИН рассказали: «В этом году организация данных мероприятий в воспитательной колонии проводится в ходе реализации проекта "Навстречу свободе", поддержанного Правительством Архангельской области и молодежным центром в рамках государственной программы "Молодежь Поморья", которая направлена на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и поддержку в трудной жизненной ситуации». 

17 октябрь 09:14 | : Культура / Верую

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