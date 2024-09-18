Большое кино от Arctic open приходит в глубинку Архангельской области

Первыми фильмы VIII ARCTIC OPEN увидят жители поселка Октябрьский Устьянского округа Архангельской области.

«Большое кино – малым посёлкам»: так называется традиционная акция показов фильмов в районах области, с которой каждый год стартует международный северный кинофестиваль.

В этом году 2, 3 и 4 декабря до официального старта киносмотра в Архангельске фильмы из конкурсной программы кинофестиваля увидят жители Каргополя, поселка Октябрьский Устьянского округа, Няндомы и Котласа. Встретиться со зрителем приедут авторы картин.

«Нашей инициативе – привозить конкурсные фильмы во время кинофестиваля в районы, приглашать на встречу со зрителями самих авторов уже семь лет. За это время нашими партнёрами стали творческие люди, организаторы культурных центров в Североонежске, Коноше, Няндоме. В этом году мы решили расширить географию, и большое кино едет в Каргополь, Котлас, поселок Октябрьский. И самое важное, что туда направляется представить свою работу режиссёр или продюсер. Такие встречи со зрителем, как правило очень искренние и содержательные», - рассказала директор МКФ Аrctic open Тамара Статикова.

Акция кинофестиваля «Большое кино – малым посёлкам» позволяет жителям удаленных уголков Архангельской области познакомиться с конкурсными фильмами фестивальной программы ARCTIC OPEN и стать участниками масштабного кинособытия региона.

«Сегодня, несмотря на развитие онлайн-кинотеатров, важно давать зрителям самых разных территорий доступ к новому, интересному и качественному кино. С этой целью в небольших населенных пунктах России оборудуются современные кинозалы с возможностью для актуального проката. Мы рады, что наш кинозал в этом году стал одной из площадок для показа кинокартин международного фестиваля ARCTIC OPEN. Наши зрители получили уникальную возможность первыми увидеть новый фильм», - прокомментировала Гечко Алёна Владимировна, директор МБУК «Устьянский районный культурный центр».

Зрители посёлка Октябрьский первыми увидят фестивальное кино – 2 декабря в кинозале «Центральный». Альманах «Право женщин на море» (12+) режиссёра Анастасии Ломакиной представит продюсер Марина Фролова. В фестивале участвуют две новеллы сборника «Ветер перемен» и «Живая вода». Первая посвящена полярным климатологам, вторая – альгологам - ученым-биологам, изучающим водоросли.

«В каждой новелле мы переплетаем судьбы двух девушек: героини из прошлого века, той, что прокладывала путь в какую-либо морскую профессию и нашей современницы, продолжательницы ее дела», - рассказала режиссёр документальной работы Анастасия Ломакина.

Зрители Октябрьского познакомятся с ещё одной документальной кинолентой. Две серии «Край Земли» и «Арктика» из киноальманаха «Северный морской путь»(12+) режиссёра Светланы Музыченко рассказывают о людях, осваивающих водные просторы этой уникальнейшей арктической морской артерии страны.

Организаторы показов из Котласского дворца культуры Марина Головина и Инна Слибо участвовали в образовательной программе VII ARCTIC OPEN «Школа кинопедагога», в финале которой в составе съёмочной группы в Кенозерском национальном парке сняли короткометражный фильм «Дотянуться рукой до небес», примерив на себя роли режиссёров и продюсеров. В этом году они решили «попробовать» ещё одну кинопрофессию и стали организаторами площадки кинофестиваля в Котласе.

В Котласском КДК 3 декабря зрители увидят семейный приключенческий фильм о дружбе семиклассника Саши и лисёнка по кличке Рыжий «Мой дикий друг» (6+) режиссёра Анны Курбатовой и «Пришелец» (12+) Ивана Соснина. Он рассказывает о жителе глухой деревни, который посылает сигналы в космос и внезапно получает ответ. «Пришельца» котлашанам представит продюсер фильма Софья Меркулова. О художественном фильме «Мой милый друг» авторы расскажут онлайн.

В «Центре культурного развития» Каргополя покажут художественно-документальную драму «Июньская полынь» (12+) режиссёра Юлии Бочаровой.

Детство Вити закончилось в восемь лет. Он оказался в немецком тылу, где пережил ужасные события. Несколько раз он был на волосок от смерти, но выжил, сохранил силу духа и непоколебимую веру в Бога. Сейчас Виктору Георгиевичу Гладышеву 91 год, в фильме он рассказываем свою историю восьмилетней девочке Варе и всему будущему поколению нашей страны.

«Июньскую полынь» также посмотрят 4 декабря в Няндоме в кинотеатре «Заря». Там фильм представит режиссёр Юлия Бочарова.

После такого фестивального предпоказа в Архангельской области VIII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN стартует в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. В программе более 70 фильмов из 18 стран. Киносмотр пройдёт с 5 по 8 декабря.

VIII Международный кинофестиваль стран ARCTIC OPEN реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра «Вместе мы сильнее», поддержан министерством культуры Архангельской области, партнерами и спонсорами. Соорганизатор – Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.