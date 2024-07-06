ARCTIC OPEN объявляет о начале приёма заявок

В Архангельской области в восьмой раз пройдёт Международный кинофестиваль Arctic open при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Образовательная, конкурсная, культурная программы киносмотра объединяются в годовой социокультурный проект «КиноАрхипелаг» - точка притяжения для кросскультурного, междисциплинарного и межрегионального сотрудничества в сфере кино и культуры с арктической тематикой.

- Киноискусство, как архипелаг, состоящий из множества островов, является на Arctic open объединяющей платформой универсальных социально-культурных событий, экспериментальных международных и межрегиональных творческих коллабораций в сфере креативных индустрий, дающих возможность людям с разными интересами и бэкграундами встречаться, общаться и сотрудничать, – рассказала директор МКФ Arctic open Тамара Статикова.

В этом году кинофестиваль пройдёт в Архангельской области с 5 по 8 декабря — с конкурсом и приглашённым жюри на 15 площадках в шести городах Поморья.

Победителей определят в четырёх номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино; в отдельную категорию войдут фильмы для детей и юношества. Заявки от режиссёров и продюсеров принимаются до 1 октября 2024 года на сайте ARCTIC OPEN - https://arctic-open.com/ и на фестивальной платформе Film Freeway - https://filmfreeway.com/ArcticOpen-1

Шорт-лист конкурсной программы кинофестиваля дирекция объявит 10 ноября.

Новый проект «КиноАрхипелаг Arctic open» соберет ожерелье АРТостровов. В образовательную программу кинофестиваля войдут пять проектов. Первый из них – «КиноОптика» для театральных драматургов - уже начал приём заявок. На конкурсной основе в сценарную мастерскую «КиноОптика» войдут восемь драматургов, которые за 12 онлайн-занятий напишут свой собственный сценарий игрового короткометражного фильма с обязательным условием: места действия - Архангельск и его окрестности. Финальным результатом будет презентация проектов на самом кинофестивале Arctic open 7 декабря 2024 года и выпуск сборника киносценариев короткого метра. Прием заявок до 10 августа - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtfHrXnFHSBdVE-cJ3FUtrSyFtYtXoFTQhWwMT7b7F7BhwA/viewform

Нейросети – сравнительно новое слово в киноиндустрии. Создателям анимации и моушен-дизайнерам приоткроют тайны вселенной нейросетей на лаборатории «КиноАрт». Куратором проекта выступает Виктор Тяпков, руководитель открытой мастерской «Плакат-центр» (Архангельск).

В прошлом году на кинофестивале впервые организаторы провели IT-квест «Сними своё кино. Люди Севера». «Пять авторов мини-фильмов о Севере презентовали свои работы на церемонии открытия кинофестиваля в театре драмы и получили призы от спонсоров и партнёров. В этом году народный киноквест повторяем, меняем ракурс темы: «Сними своё кино. Семья Севера», поэтому участвовать можно всей семьёй», - рассказал разработчик IT-квеста Иван Овсянкин.

МКФ Arctic open продолжает сотрудничать с легендарной студией «Союзмультфильм». В образовательном проекте «КиноШанс» детские любительские студии анимации из Арктической зоны РФ представят на питчинге свои идеи членам жюри из «Союзмультфильма».

Мультимедиа-технологии как никогда близки к кинематографу. Убедиться в этом зрители смогут, надев на себя VR очки и погрузившись в атмосферу веб-сериала «Толстой и Тургенев», снятого студиями MovieStart и Bazelevs на специальном показе. Сериал рассказывает про взаимоотношения двух писателей.

Культурная программа «КиноЭкспо» познакомит зрителей с историей костюма советского кино на выставке «100 лет Мосфильму», а «КиноЭтно» вовлечет в экспериментальный этнический мультипроект «Джаз Бас Театр» Алекса Ростоцкого.

На самом киносмотре в декабре в Научной библиотеке САФУ для зрителей с ОВЗ вновь будет организована площадка для показа фильмов с тифло- и сурдопереводом.

Традиционные и востребованные зрителями формы показов, такие как «Ночь фестивального кино» и «Арктический кинотеатр», будут работать для зрителей и в этом году. Каждый выстраивает личный фестивальный маршрут, отдавая предпочтение подходящим именно ему формам активной вовлеченности в кинособытия.

Кинофестиваль Arctic open даст возможность северянам не только увидеть современные новинки киноиндустрии, но и пообщаться с их создателями, деятелями российского и зарубежного кинематографа, принять участие в образовательной, деловой и культурной программах.

Участниками и зрителями проекта VII Международного кинофестиваля Arctic open за 11 месяцев стали больше 28 200 человек. В образовательной программе киносмотра прошли обучение 52 специалиста сферы культуры и образования в Архангельской области и Республике Коми, получив знания по организации киноклубов и основам режиссуры в Школе кинопедагога. В Архангельск на кинофестиваль в ноябре и декабре 2023 года приехало 123 кинематографиста из России и девяти стран: Ирана, Китая, Узбекистана, Мексики, Грузии, Великобритании, Турции и Азербайджана, Индонезии.

В 2024 году мероприятия кинофестиваля пройдут в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске. В рамках акции «Большое кино-малым поселкам» режиссеры лично представят свои новые фильмы жителям Няндома, Каргополя, пос. Октябрьский Устьянского района.

После конкурсных показов кинофестиваля и объявления победителей лучшие фильмы киносмотра увидят жители районов Поморья и других регионов страны - это Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Свердловская, Ленинградская, Мурманская, Вологодская области и другие. «Малый Arctic open» приедет на «Ленфильм», КомиКино и в Москву в Центральный Дом кинематографистов.

В завершении проекта следующим летом в трех районах Архангельской области участники Школы кино «Север» под руководством наставников снимут свои первые игровые короткометражные фильмы по произведениям детских северных писателей, объединенные в киноальманах «Север, я люблю тебя!»

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноАрхипелаг. Социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля «ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов России.

Соорганизатор — Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова