Arctic open уверенно идет в поморскую глубинку

Традиционно Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN начинается с показов в районах Архангельской области. В этом году 5 и 6 декабря до старта киносмотра в Архангельске фильмы из программы кинофестиваля будут смотреть в Няндоме, Коноше и Североонежске.

Стартуют показы 5 декабря в 16 часов в Няндоме с художественного фильма «Анжелюс» 12+, производство ООО «Дока». В кинотеатре «Заря» фильм зрителям представят режиссёр Эдуард Жолнин и актриса Милена Нестерова.

«Анжелюс» - социально-психологическая драма, вторая полнометражная работа режиссёра Эдуарда Жолнина.

Таня поет в церковном хоре. Вместе с папой по праздникам они перечитывают письма брата, погибшего на военной службе. Однажды в жизни Тани появляется Сергей, опоздавший на московский поезд. Сергею открывается мир провинциального городка со старинными храмами, а Тане – культурные горизонты столичного гостя. Начинается новая жизнь героини. Фильм получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге в 2022 году.

Также фильм «Анжелюс» посмотрят и обсудят с режиссёром Эдуардом Жолниным и актрисой Миленой Нестеровой в кинозале социально-досугового центра в Североонежске 6 декабря в 19 часов.

В Архангельске фильм можно увидеть 8 и 9 декабря в Мираж Синема в ТРК «Титан Арена».

В Коноше в кинозале «Премьер» 6 декабря в 18 часов зрители увидят вторую киноработу Наталии Кончаловской «Всё время на свете» (16+). После показа зрители смогут обсудить мелодраму с режиссёром.

Новая картина Наталии Кончаловской «Все время на свете» состоит из пяти сцен, погружающих в нюансы совместной жизни двух молодых и своенравных людей, и одного антракта, который так часто случается после той самой вечной любви.

Никите и Ксюше (Денис Прытков и Дарья Котрелёва) по 25 лет. Три года из них они делят жизнь на двоих.

В прошлом году на кинофестивале ARCTIC OPEN Наталия представляла дебютный полнометражный фильм «Первый снег» и анонсировала новую работу о любви в стиле «Бергмана, но без страдания». Как говорит сама Наталия, снято много фильмов, где показывают самое начало отношений - страсть, трепет, ожидание. Также много киноисторий об окончании любви. Она же снимет фильм о той самой «середине», когда все хорошо и кажется, что ничего не происходит, но, как это обычно бывает - оттенки чувств в деталях.

В Архангельске и Северодвинске фильм покажут 8 и 9 декабря.

В шорт-листе основной программы кинофестиваля ARCTIC OPEN 53 киноработы из 17 стран. Также зрители кинофестиваля увидят четыре внеконкурсных фильма.

В Архангельске в книжном магазине «Все свои» пройдёт творческая встреча с главным редактором журнала «Сеанс» Василием Степановым. Он расскажет о современном кинематографе Грузии.

Профессиональное жюри выберет победителей в трёх номинациях: короткометражное, полнометражное и документальное кино. Награды получат лучший режиссёр, оператор и сценарист в каждой из номинаций. Учреждён приз «Специальное упоминание» - победителя выберет медиажюри.

С программой и расписанием показов основной программы можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Программа - https://arctic-open.com/programs2023/

Расписание и бесплатные билеты - https://arctic-open.com/calendar2023/ .

Бесплатные билеты на показы в Архангельске можно получить 30 ноября и 1 декабря с 16 до 20 часов на 4 этаже «Мираж Синема» в ТРК «Титан Арена».

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. VII МКФ ARCTIC OPEN поддержан Министерством культуры Российской Федерации и входит в реестр Международных кинофестивалей Минкультуры РФ. Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.



