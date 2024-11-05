Митрополит Корнилий передаст напутствие пастве из телевизора

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий напутствовал северян на предстоящий Рождественский пост. Обращение архипастыря будет показано в эфире телеканала «Союз».

Ниже приводим полный текст напутствия.

Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры!

Ныне мы с вами вступаем в спасительное поприще святого Рождественского поста, который весь пронизан радостным предчувствием светозарного праздника Рождества Христова.

Задолго до окончания поста, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, мы за всенощным бдением услышим слова рождественского канона: «Христос раждается — славите!», и наши сердца вновь ощутят приближение великого праздника Пришествия в мир Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Спаситель пришел в мир для того, чтобы преобразить сердца людей, указать спасительный путь в Царство Божие, и человечество откликнулось на призыв Сына Божия. Церковь Христова по сей день сияет паче всякого солнца и свидетельствует о правде Божией, научая людей жить по заповедям. Одно из церковных установлений — спасительный пост, который заключается не только в воздержании от скоромной пищи, но прежде всего в духовном делании, в заботе о своей бессмертной душе — в молитве и совершении добрых дел для блага ближних.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «пост необходим как средство духовного самовоспитания, выработки навыка самоограничения, а еще самое, может быть, важное — как наша небольшая жертва Господу».

Не будем, дорогие мои, заблуждаться, сводя пост к пищевым ограничениям! Это не диета, а духовная работа над своими слабостями и недостатками. Постимся мы не напоказ, чтобы пред людьми предстать праведниками, а для стяжания смирения и терпения. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися, — предостерегает нас Господь в Евангелии. — А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Святитель Лев Великий писал о Рождественском посте такие удивительные слова: «Как Господь ущедрил нас плодами земли, так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным. Мы непрестанно нуждаемся в очищении и при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех».

В дни Рождественского поста пусть каждый из нас совершит хотя бы малый подвиг воздержания и усердия в служении ближним, и да поможет всем нам Милосердный Господь мира провести светлые дни поста в мире и в праведности, дабы с чистым и добрым сердцем всем нам достойно и праведно встретить и прославить Новорожденного Богомладенца Христа в духе и истине!

Призываю на всех вас, дорогие мои, Божие благословение!