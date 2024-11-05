Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий передаст напутствие пастве из телевизора

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий напутствовал северян на предстоящий Рождественский пост. Обращение архипастыря будет показано в эфире телеканала «Союз».

    Ниже приводим полный текст напутствия.

    Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры!

    Ныне мы с вами вступаем в спасительное поприще святого Рождественского поста, который весь пронизан радостным предчувствием светозарного праздника Рождества Христова.

    Задолго до окончания поста, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, мы за всенощным бдением услышим слова рождественского канона: «Христос раждается — славите!», и наши сердца вновь ощутят приближение великого праздника Пришествия в мир Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

    Спаситель пришел в мир для того, чтобы преобразить сердца людей, указать спасительный путь в Царство Божие, и человечество откликнулось на призыв Сына Божия. Церковь Христова по сей день сияет паче всякого солнца и свидетельствует о правде Божией, научая людей жить по заповедям. Одно из церковных установлений — спасительный пост, который заключается не только в воздержании от скоромной пищи, но прежде всего в духовном делании, в заботе о своей бессмертной душе — в молитве и совершении добрых дел для блага ближних.

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «пост необходим как средство духовного самовоспитания, выработки навыка самоограничения, а еще самое, может быть, важное — как наша небольшая жертва Господу».

    Не будем, дорогие мои, заблуждаться, сводя пост к пищевым ограничениям! Это не диета, а духовная работа над своими слабостями и недостатками. Постимся мы не напоказ, чтобы пред людьми предстать праведниками, а для стяжания смирения и терпения. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися, — предостерегает нас Господь в Евангелии. — А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

    Святитель Лев Великий писал о Рождественском посте такие удивительные слова: «Как Господь ущедрил нас плодами земли, так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным. Мы непрестанно нуждаемся в очищении и при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех».

    В дни Рождественского поста пусть каждый из нас совершит хотя бы малый подвиг воздержания и усердия в служении ближним, и да поможет всем нам Милосердный Господь мира провести светлые дни поста в мире и в праведности, дабы с чистым и добрым сердцем всем нам достойно и праведно встретить и прославить Новорожденного Богомладенца Христа в духе и истине!

    Призываю на всех вас, дорогие мои, Божие благословение! 

28 ноябрь 09:10 | : Культура / Верую

Главные новости


Что нам ждать от Arctic open?
Музыка в жизни Ломоносова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (390)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20