Arctic open продолжает приём заявок на участие в кинофестивале

Основная программа VII Международного кинофестиваля Arctic open пройдёт с 7 по 10 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и других городах Поморья. Месяцем раньше во время школьных каникул со 2 по 5 ноября зрители киносмотра смогут увидеть фестивальное кино программы «Arctic open – детям».

До 10 сентября продолжается приём заявок на участие в кинофестивале. За полтора месяца организаторы получили более 870 фильмов из 80 стран, 340 из которых от режиссёров из России. В октябре будет сформирован шорт-лист, куда войдут полнометражные, короткометражные игровые и документальные киноработы. В отдельной категории фильмы для детей и подростков.

Традиционно перевес на стороне короткометражек – 56% от общего количества заявок, ещё 21% составляют документальные фильмы и 13% – полнометражное игровое кино. Оставшиеся 10% заявок – художественные фильмы для детей и юношества.

Из всех поступивших заявок предстоит выбрать около 50 киноработ, которые найдут своего зрителя на площадках Arctic open в Архангельской области.

Жюри программы «Arctic open – детям» возглавит режиссёр авторской анимации киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Киселёва. В прошлом году на кинофестивале она представляла премьерные серии нового «Умки». В жюри также приглашены кинорежиссёр, сценарист Александр Котт и пинежская поэтесса Варвара Заборцева.

В основной программе кинофестиваля выбирать лучшие фильмы среди документальных работ будут кинорежиссёр, продюсер Алексей Федорченко, директор Центрального Дома кинематографистов, режиссер Екатерина Головня и кинорежиссер, сценарист, продюсер из Турции Эдже Сойдам.

Состав судей основной программы ещё формируется. Оценку документальным киноработам даст медиажюри, куда войдут журналисты локальных и федеральных СМИ.

Подать заявку на участие в VII Международном кинофестивале Arctic open можно, заполнив регистрационную форму - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHlCdgdotg20m6gjBdVH2AUmJe6HyZTKkKTo-Ih1Y5x6EbJg/viewform .

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. Arctic open» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области.

VII МКФ Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации.



Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.