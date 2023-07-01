На участие в кинофестивале Arctic open пришли заявки из 184 стран

1228 из 184 стран! Столько заявок на участие в VII Международном кинофестивале Arctic open пришло с 15 июля по 10 сентября.
И...всё! Приём заявок завершён.
Что будет дальше?
Дальше всё самое интересное. В октябре узнаем, какие фильмы мы будем смотреть на "Arctic open - детям" (2-5 ноября) и в декабре на основной программе кинофестиваля (7-10 декабря).
Немного цифр:
Короткий метр 757
Документальные 381
Полнометражные игровые 166
фильмы на "Arctic open - детям" 110
Всего 1228 фильмов. Некоторые фильмы попадали сразу в несколько категорий*
ТОП-5 стран по количеству заявок
Россия 164
Иран 121
Индия 82
США 47
Турция 45
Из всех поступивших заявок предстоит выбрать около 50 киноработ, которые найдут своего зрителя на площадках Arctic open в Архангельской области.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Архангельской области.