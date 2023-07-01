На участие в кинофестивале Arctic open пришли заявки из 184 стран

1228 из 184 стран! Столько заявок на участие в VII Международном кинофестивале Arctic open пришло с 15 июля по 10 сентября.



И...всё! Приём заявок завершён.



Что будет дальше?



Дальше всё самое интересное. В октябре узнаем, какие фильмы мы будем смотреть на "Arctic open - детям" (2-5 ноября) и в декабре на основной программе кинофестиваля (7-10 декабря).



Немного цифр:



Короткий метр 757

Документальные 381

Полнометражные игровые 166

фильмы на "Arctic open - детям" 110



Всего 1228 фильмов. Некоторые фильмы попадали сразу в несколько категорий*



ТОП-5 стран по количеству заявок



Россия 164

Иран 121

Индия 82

США 47

Турция 45



Из всех поступивших заявок предстоит выбрать около 50 киноработ, которые найдут своего зрителя на площадках Arctic open в Архангельской области.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Архангельской области.



