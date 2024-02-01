Мультсериал "Архангельск. На крыльях истории" вызвал фурор на юбилее города

Над созданием первого в Архангельской области мультсериала «Архангельск. На крыльях истории» (6+) трудились более 100 детей и взрослых из девяти мультстудий столицы региона, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, Верхнетоемского, Устьянского районов.

Реализация проекта «Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы» стала возможной, благодаря его победе в первом конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году.

Пять с половиной месяцев команды из городов и поселков Архангельской области работали удалённо под чутким руководством профессиональных режиссеров, сценаристов, художников – постановщиков студии «Союзмультфильм». Им помогали десятки творческих людей Архангельска – музыканты, звукорежиссёры, композиторы, литераторы и актёры.

В юбилейные для Архангельска дни все участники проекта собрались в столице Поморья, чтобы представить свою работу и встретиться со зрителем.



В течение праздничной недели, посвящённой 440-летию Архангельска, трёхсерийный мультсериал «Архангельск. На крыльях истории» трижды показывали на разных площадках города. Зрители не только тепло приняли работу юных мультипликаторов, но и задавали много вопросов о создании мультфильма его участникам.



Первыми мультсериал увидели самые взыскательные зрители – дети. На показ и встречу с его создателями в новую архангельскую школу № 7 пришли почти 500 школьников, посещающих летние городские площадки.

Торжественная премьера состоялась в Архангельском городском культурном центре 25 июня. Также премьерный показ мультсериала прошёл на большой сцене под открытым небом уличного фестиваля «Белый июнь».



Автор литературной основы сериала – архангельский журналист Светлана Гаврилова. Также в создании анимации принимали участие актёры из профессионального и любительских театров Архангельска, музыканты-композиторы, звукорежиссёры. Консультировали авторов сотрудники архангельских музеев. Направляла и координировала работу режиссерско-сценарная группа студии «Союзмультфильм».

В каждой из трёх серий показаны реальные личности – знаменитые северяне: кормчий Иван Седунов (Рябов) и его подвиг в Северной войне, художник и сказочник Степан Писахов, исследователи Арктики Владимир Русанов и ненецкий художник Тыко Вылка.

О супергероях, которые не носят плащи, зрителям рассказывают две чайки. Их создатель – мультипликатор Анна Ненажная, руководитель студии «Рыжий заяц» интеллектуального центра - библиотеки САФУ. Чайка Адмирал несёт мудрость на своих крыльях чаёнышу-подростку Сене. Адмирал, разговаривающий голосом артиста Архангельского Молодежного театра, заслуженного артиста России Евгения Шкаева, объясняет, в честь кого названы некоторые улицы Архангельска. Других героев озвучивали актёры любительского театра – студии «Люди и лица» Ломоносовского Дворца культуры и детской, северной театральной школы. Оригинальную музыку писали музыканты арт-группы «Поморцы».

Как рассказала организатор проекта, руководитель Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамара Статикова, сами юные создатели из девяти мультстудий, которые сначала изучали краеведческий материал, а затем познавали премудрости мультипликации, впервые полностью готовое творение увидели вместе со всеми зрителями на большой премьере в Архангельске.

«Создание нашего мультсериала - это большое, серьёзное коллективно-творческое дело, которое объединило юных мультипликаторов из пяти районов Архангельской области, где от труда каждого зависел общий успех», - прокомментировала руководитель проекта.

Весь сериал был готов за пять месяцев, каждая серия выполнена в разных техниках, и вся работа и координация между творческими группами проходила онлайн.

«Все три серии создавались параллельно, приходится держать большие объемы информации, и для участников это очень сложно, сроки были очень сжатыми, поэтому считаю, что нам удалось сотворить маленькое чудо», – рассказала режиссёр студии «Союзмультфильм», режиссер-постановщик мультсериала «Архангельск. На крыльях истории» Камила Эль-Хатиб.

Партнёром трёхсерийного мультфильма стала торговая сеть «Петр&скй», поэтому скоро в магазинах сети появится сумки-шопперы под фирменным брендом с персонажами мультфильма.

Городская администрация Архангельска также поддержала мультсериал, созданный в подарок архангелогородцам на юбилей города. На презентации участники проекта получили благодарственные письма от главы города Дмитрия Александровича Морева. А все юные зрители получили в подарок стикеры с забавными персонажами и кадрами из первого архангельского краеведческого мультфильма.



Скоро анимационный сериал «Архангельск. На крыльях истории» можно будет увидеть на региональном телевидении, а позже в открытом доступе – в социальных сетях проекта.



