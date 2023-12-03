В Архангельске выйдет мультсериал к юбилей города

Проект "Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы" стал одним из победителей первого конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Ключевой партнер проекта у архангельских мультипликаторов – киностудия «Союзмультфильм».



Проект " Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы" - это продолжение системной просветительской деятельности в сфере современного аудиовизуального искусства, реализации образовательных, сетевых программ, которую НКО Поморский культурный фонд "Берегиня" ведет с 2017 года.



В основу сценарной концепции нового проекта легла идея показать Архангельск через историю названия его улиц, которые носят имена выдающихся личностей, прославивших наш город.



Общая сюжетная линия мультсериала - Архангельск как место, в котором отобразилась практически вся летопись Русского Севера. Беря за основу 3 реальные истории и 6 реальных исторических персонажей, мы уходим от сухих фактов, рассказывая о том, как, оказывается, переплелись судьбы героев между собой. Литературную основу сценария будущего мультфильма пишет Светлана Гаврилова, журналист, редактор, автор книги для детей "Как в Архангельском городе корабли строили". Этот проект был совместной работой с Северным морским музеем и в 2023 году стал победителем областного конкурса «Книга года».



Героями мультсериала станут сказочник Степан Писахов и капитан ледокольного флота Владимир Воронин, художник Тыко Вылко и полярный исследователь Владимир Русанов и некоторые другие исторические личности. Что их связывало? Об этом и будет наш мультрассказ.



Полноправные создатели мультсериала –это руководители и учащиеся мультстудий из городов Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Нарьян-Мара, Устьянского, Верхнетоемского районов области, которые в ходе работы побудут и сценаристами, и операторами, и художниками, и монтажерами. Все участники нового проекта год назад повысили свои знания и мастерство в образовательном курсе «Мультмастерская для руководителей детских студий анимации Архангельской области», который был поддержан Губернаторским центром Поморья и также Президентским фондом культурных инициатив.

Идею проекта изначально поддержало немало творческих людей Архангельска – от профессиональных актеров, саунд-дизайнеров, СМИ, библиотеки САФУ до детского коллектива Северной эстрадно – цирковой школы.



В команду по реализации проекта входят профессиональные литераторы, режиссеры, сценаристы, педагоги центра «Союзмультклуб» киностудии «Союзмультфильм», специалисты саунд-дизайна, актеры архангельских театров. Работа начнется в середине января и будет проходить в гибридном формате. Мультстудии будут работать над своими персонажами, эпизодами серий на местах, а в июне соберутся в Архангельске для окончательного монтажа.



О героях будущего сериала, его создателях, сценаристах, режиссерах и участниках, их больших и малых исследованиях и открытиях мы будем рассказывать в официальной группе ВКонтакте «Мультипликаторы Архангельской области».



Планируется создать три серии с рабочим названием «Истории, которые рассказывают улицы". Премьеру увидим 30 июня в день 440-летия Архангельска на фестивале «Белый июнь».



Команда проекта открыта к сотрудничеству и помощи всех, кого заинтересует тема будущего мультфильма.



