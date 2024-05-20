Архангельск первым увидит мультсериал о себе

Премьера трёхсерийного анимационного фильма «Архангельск. На крыльях истории», созданного силами девяти детских мультстудий Поморья, специалистами студии «Союзмультфильм» и просто творческими людьми Архангельска, состоится 25 июля в 17.00 в Архангельском городском культурном центре.

Кое-что о проекте:

Первый в Архангельской области трехсерийный анимационный фильм на краеведческую тему

3 реальные истории и 6 реальных исторических личностей, чьи судьбы связаны с Арктикой и Русским Севером

4 консультанта из музеев Архангельска

Более 100 юных и взрослых мультипликаторов Поморья

9 детских мультстудий из 5 районов Архангельской области

4 режиссера, сценариста студии «Союзмультфильм»

5 актеров из профессионального и любительских театров Архангельска

2 профессиональных музыканта – композитора и 2 звукорежиссера

5 месяцев интенсивной работы в онлайне и 22 минуты мультсериала

На премьерную неделю приедут все участники: режиссерско-сценарная группа студии «Союзмультфильм», ребята и их педагоги - мультипликаторы детских мультстудий города Коряжма, сел Малодоры, Веснесенское, Нижняя Тойма, поселка Октябрьский, а также Архангельска и Северодвинска, конечно, актеры озвучания из профессионального и любительских театров, архангельские музыканты, композиторы, звукорежиссеры ...

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнеров - спонсоров. Генеральный партнер - сеть магазинов «Петровский», который готовит сюрприз архангелогородцам. Организационную поддержку оказала городская администрация Архангельска