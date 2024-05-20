Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск первым увидит мультсериал о себе

Премьера трёхсерийного анимационного фильма «Архангельск. На крыльях истории», созданного силами девяти детских мультстудий Поморья, специалистами студии «Союзмультфильм» и просто творческими людьми Архангельска, состоится 25 июля в 17.00 в Архангельском городском культурном центре.

 Кое-что о проекте:

Первый в Архангельской области трехсерийный анимационный фильм на краеведческую тему
3 реальные истории и 6 реальных исторических личностей, чьи судьбы связаны с Арктикой и Русским Севером
4 консультанта из музеев Архангельска
 Более 100 юных и взрослых мультипликаторов Поморья
 9 детских мультстудий из 5 районов Архангельской области
 4 режиссера, сценариста студии «Союзмультфильм»
 5 актеров из профессионального и любительских театров Архангельска
 2 профессиональных музыканта – композитора и 2 звукорежиссера
 5 месяцев интенсивной работы в онлайне и 22 минуты  мультсериала

На премьерную неделю приедут все участники: режиссерско-сценарная группа студии «Союзмультфильм», ребята и их педагоги - мультипликаторы детских мультстудий города Коряжма, сел Малодоры, Веснесенское, Нижняя Тойма, поселка Октябрьский, а также Архангельска и Северодвинска, конечно, актеры озвучания из профессионального и любительских театров, архангельские музыканты, композиторы, звукорежиссеры ...

 Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнеров - спонсоров. Генеральный партнер - сеть магазинов «Петровский», который готовит сюрприз архангелогородцам. Организационную поддержку оказала городская администрация Архангельска

 

24 июнь 10:14 | : Культура

Главные новости


Как уничтожить село? Минсельхоз знает ответ
Цирк, да и только

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (268)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20