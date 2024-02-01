В Архангельске идет озвучание мультсериала к юбилею города

Проект «Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы» стал одним из победителей первого конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Ключевой партнер проекта у архангельских мультипликаторов – легендарная киностудия «Союзмультфильм».



Над созданием мультсериала работает девять детских мультстудий при учреждениях культуры и образования из Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, Верхнетоемского, Устьянского районов Поморья. Все руководители ранее прошли обучение на образовательных курсах, которые в рамках грантовых проектов организовывал и проводил Поморский культурный фонд «Берегиня».



Проект «Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы» - это не только новый этап в повышении профессионального мастерства педагогов – мультипликаторов Архангельской области, но и творческий эксперимент для команды организаторов. Но все началось с идеи, с истории.

Литературная идея сценария принадлежат архангельской журналистке Светлане Гавриловой.

– Некоторое время назад мы решили придумать интересный проект, в котором будут задействованы учащиеся и педагоги мультипликационных студий нашего региона и который был бы связан с предстоящим юбилеем Архангельска. – пояснила Светлана Гаврилова. – В нём, на мой взгляд, есть два очень интересных аспекта. С одной стороны, мы снимаем мультик о реальных героях, чьими именами названы улицы в Архангельске, либо им поставлены памятники в нашем городе. Второй момент заключается в том, что дети должны были сами найти интересную информацию и интересные факты, которые потом легли в основу сценария.

Ради создания уникального мультсериала объединилась практически вся Архангельская область.

– К Дню города, который будет праздноваться 30 июня, мы уже должны сделать готовый продукт – три серии мультсериала, – рассказывает руководитель проекта, директор НКО Поморский культурный фонд «Берегиня» Статикова Тамара. – Сроки достаточно сжатые, но у нас прекрасная команда профессионалов. Мы работаем совместно с нашим давним партнёром киностудией Союзмультфильм. Сейчас мы уже приступили к озвучке сериала.



Творческим процессом создания мультсериала руководит онлайн Камила Эль-Хатиб, художник, аниматор, режиссер, линейный продюсер студии «Союзмультфильм».

К процессу озвучания создатели проекта подошли основательно. Он происходит на студии звукозаписи «Musical Emotions Records» под чутким руководством звукорежиссёра Олега Кожевина.

Тех, кто подарит свои голоса героям мультсериала, искали достаточно долго. Важно было, чтобы каждый голос был утверждён специалистами киностудии «Союзмультфильм».

– Мы проводили кастинг тех, кто будет озвучивать наш мультфильм, – говорит Тамара Статикова. – Режиссер Камила Эль-Хатиб, сценарист Олег Огородник посылали нам рекомендации о том, какой голос нужен. На главную роль чайки Адмирала у нас было три достойных претендента, но выбор режиссёра пал на заслуженного артиста РФ Архангельского молодёжного театра Евгения Шкаева.

Сериал состоит из трёх серий. Все они объединены общей тематикой и, конечно, главными героями. В центре событий две чайки. Первая чайка – взрослая, умудрённая опытом. Её именуют Адмиралом. И этот самый адмирал рассказывает чайке-подростку Сене об истории города. Молодому слушателю сначала немного скучно, но он проникается словами старшего товарища.

А также много реальных персонажей - наших знаменитых земляках, таких, как писатель и художник, сказочник Степан Писахов, его отец, ювелир Григорий Михайлович Писахов, полярные исследователи Арктики Владимир Воронин и Владимир Русанов, ненецкий художник Тыко Вылка и др.

Каждый из этих людей играл ключевую роль в том или ином историческом событии. Об этом тоже рассказывает мультсериал.

Естественно, что для озвучки нужны были артисты разных возрастов и типажей.

– Я участник любительского театра-студии «Люди и лица», а также работаю при Ломоносовском дворце культуры руководителем театральной студии «Дебют», – рассказал один из актёров озвучки Пётр Гридасов. – Мой персонаж – молодой Степан Писахов. Я готовился к процессу озвучки, изучал различные материалы о нашем знаменитом земляке, пытался понять своего персонажа, узнать его лучше.

Задействованы в озвучании и воспитанники СТЭШ ЧОУ ДО «Северная театральная эстрадно - цирковая школа». Им достались совершенно разные роли, каждая из которых очень важна и создаёт общую картину. 11 -летний Роман Рядовкин «оживит» непоседливого чаеныша Сеню.

Впереди кропотливый производственный процесс, который проходит дистанционно. В каждой мультстудии будут созданы итоговые персонажи, фоны и начнутся съемки.

Премьеру мультсериала к 440-летию Архангельска планируют провести 30 июня в День Рождения города на фестивале «Белый июнь» на площади перед областным театром драмы.

Мультфильм будет показан по телевидению и выложен в сеть Интернет в широкий доступ.

А пока участники просят помочь придумать название такого уникального мультсериала, в создании которого занято около 100 детей и взрослых. Свои предложения можно посылать в группу ВКонтакте «Мультипликаторы Архангельской области».