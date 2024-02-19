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Arctic open и САФУ продолжают работу с профессионалами "Союзмультфильма"

По инициативе Поморского культурного фонда  «Берегиня» в продолжение проектной деятельности международного кинофестиваля Arctic open состоялась первая рабочая встреча представителей Северного (Арктического) федерального университета  и руководства студии «Союзмультфильм». Директор легендарной мультстудии Борис Машковцев и представители университета обсудили возможности образовательного проекта для будущих мультипликаторов на базе САФУ.

 Образовательные программы «Союзмультфильма»в разных формах есть в университетах Москвы, Ростова-на-Дону, Калининграда и Новосибирска.

 «Мы проповедуем философию «творческого лифта», когда готовы участвовать в образовательных проектах сначала для детей, подростков, потом по профориентации и дальше до профильного профессионального образования на уровне колледжа или бакалавриата. Надеемся, что молодые специалисты на вашей территории начнут профессионально заниматься анимацией, откроют свои студии, а «Союзмультфильм» будет с этими студиями сотрудничать», – рассказал генеральный директор Борис Машковцев.

 В САФУ готовы рассмотреть внедрение профессионального обучения специалистов мультипликации в качестве дополнительного образования (в формате переподготовки или повышения квалификации), дисциплины по выбору для педагогических специальностей или как дополнительную квалификацию для студентов. 

 В «Союзмультфильме» отметили, что такие образовательные проекты работают в связке с экономикой и креативными индустриями региона, чтобы кадры, выпустившиеся из университета или прошедшие курс на базе САФУ, могли бы дальше трудиться для локальных и федеральных проектов. 

 На базе Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ с конца прошлого года работает мультстудия «Рыжий заяц». Частично нужное оборудование и программное обеспечение для будущих аниматоров уже есть. 

 Директор НКО «Поморский культурный фонд  «Берегиня» Тамара Статикова рассказала об опыте  плодотворного сотрудничества в этом направлении кинофестиваля  с университетом и  студией «Союзмультфильм». В 2022 году на базе Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ впервые прошла «Инклюзивная мастерская детской анимации Поморья», в которой приняли участие более 60 юных мультипликаторов из разных районов региона. В 2023 году руководители детских мультстудий прошли образовательный курс под руководством режиссеров – педагогов студии «Союзмультфильм», а уже в этом работают над созданием мультсериала, посвященного 440-летию столицы Поморья. Создание трёхсерийного анимационного сериала ведётся под руководством  профессионалов  «Союзмультфильма». Результат коллективно-творческой детяельности, над которым трудится более 100 детей и взрослых - мультсериал «Истории, которые рассказывают улицы» -  презентуют архангелогородцам 30 июня в День города.

 Теперь представители САФУ и «Союзмультфильма»,  фонда  «Берегиня» продолжат прорабатывать формат взаимодействия, итогом которого может стать появление профессионального образования для мультипликаторов в Архангельске.


04 апрель 14:17 | : Культура

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