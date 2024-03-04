Arctic open презентует к юбилею Архангельска мультсериал

Сразу две премьеры мультсериала «Архангельск. На крыльях истории» пройдут в дни празднования юбилея города.



Первая премьера анимационного трехсерийного фильма, посвященного 440-летию Архангельска, пройдет 21 июня в средней школе № 7 для детских летних площадок, вторая в Архангельском городском культурном центре – 25 июня в 17 часов, и на фестивале «Белый июнь», на уличной сцене около театра драмы им. М. В. Ломоносова - 29 июня в 18:00.



В создании первого в Архангельской области мультсериала «Архангельск. На крыльях истории» приняли участие более 100 детей и взрослых из девяти детских мультстудий Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, Верхнетоемского, Устьянского районов Поморья.

Ключевой партнер проекта архангельских мультипликаторов – легендарная киностудия «Союзмультфильм».

Объединил юных и взрослых мультипликаторов проект «Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы», который стал победителем первого конкурса грантов 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Организатор – Поморский культурный фонд «Берегиня».



Пять с половиной месяцев команды из городов и поселков Архангельской области работали удалённо под чутким руководством профессиональных режиссеров, сценаристов, художников – постановщиков студии «Союзмультфильм». Сначала изучили краеведческий материал, затем окунулись в премудрости мультипликации.

В основе каждой из трёх серий реальные персонажи - наши знаменитые земляки: писатель и художник, сказочник Степан Писахов, полярные исследователи Арктики Владимир Воронин и Владимир Русанов, ненецкий художник Тыко Вылка, кормчий Иван Седунов (Рябов).

Их кропотливо создавали в разных техниках ученики мультстудий «Кедрик» города Коряжмы, «Нордик» села Нижняя Тойма, «Векторный полигон» Ломоносовского дома творчества Архангельска, «МедиаФантазия» из села Вознесенское, «Волшебный фонарь» из села Малодоры Устьянского района – и это далеко не все, кто вовлечен в проект.

Автор главных героев – двух чаек – мультипликатор Анна Ненажная, руководитель студии «Рыжий заяц» библиотеки САФУ.



К созданию уникального проекта присоединилось немало творческих людей. Так, бывалого чайку Адмирала озвучивал Евгений Шкаев, актер Архангельского Молодежного театра, заслуженный артист РФ, а других героев - актёры любительского театра – студии «Люди и лица» Ломоносовского Дворца культуры. Оригинальную музыку писали музыканты арт-группы «Поморцы».

Для них участие в создании мультпроекта также стало новым делом.

Александр Антуфьев, участник кавер-группы «Эстрада», рассказал, как он чувствует себя в роли композитора: «Музыка пишется волнами. Сложнее всего начать, нащупать то, что попадет в точку, выбрать подходящие инструменты. Удивительно, но легче всего было понять, как будет звучать серия про поморского кормчего Ивана Седунова (Рябова) - морские батальные сцены легко пошли, а вот чайки… Серии такие разные… В любом случае, я рад что у меня появилась такая возможность, это очень увлекательно и интересно».

Впечатлениями делится музыкант Михаил Карлос: «Когда мне предложили поучаствовать в мультпроекте к юбилею города я, не раздумывая, согласился. Режиссерская команда мультсериала от той самой киностудии «Союзмультфильм», а снимался сериал педагогами и ребятами девяти мультстудий Архангельской области. Это драгоценнейший опыт для нас».

Со всеми участниками и создателями мультпроекта можно встретиться на премьерных показах, которые состоятся в юбилейные даты празднования Дня Рождения города.



21 июня, в самой большой общеобразовательной, городской школе № 7 для летних городских площадок пройдет показ мультфильма и встреча с детскими мультстудями.

Торжественная премьера мультсериала «Архангельск. На крыльях истории» состоится 25 июня в 17 часов в Архангельском городском культурном центре. Зрители встретятся со всеми участниками мультфильма, смогут задать вопросы команде «Союзмультфильма» и юным мультипликаторам, узнать, как озвучивают мультфильм и придумывают персонажей.

Вход на премьеру свободный по регистрации на билетной платформе - https://quicktickets.ru/arhangelsk-gkc

Встретиться с режиссерско-сценарной группой «Союзмультфильма» можно также 27 июня в 17 часов в городском Литературном музее – библиотеке.



Целых два события, посвященные мультсериалу, пройдут на фестивале «Белый июнь».



28 июня в 18 часов в Петровском парке на уличной сцене у ротонды – встреча – концерт «Как мы мультсериал к 440-летию Архангельска придумывали».

Сценарист студии «Союзмультфильм» Олег Огородник и архангельские музыканты арт-группы «Поморцы» готовят настоящий сюрприз. Сказки Степана Писахова прозвучат под сопровождение необычных инструментов: свистулек, чудо-лягушки, якутского варгана и других.

И еще одна большая премьера и презентация анимационного фильма «Архангельск. На крыльях истории» для широкого зрителя пройдет 29 июня в 18 часов на главной уличной сцене у театра драмы им. М. В. Ломоносова. Самые внимательные зрители обязательно получат сувениры на память о первом архангельском мультсериале, над которым вместе трудились юные и взрослые мультипликаторы Архангельской области, режиссеры и сценаристы киностудии «Союзмультфильм», творческие люди Поморья.



