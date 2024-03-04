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Arctic open презентует к юбилею Архангельска мультсериал

Сразу две  премьеры  мультсериала «Архангельск. На крыльях истории»   пройдут в дни празднования юбилея города.

Первая премьера анимационного трехсерийного фильма, посвященного 440-летию Архангельска,  пройдет 21 июня в средней школе № 7 для детских летних площадок, вторая в Архангельском городском культурном центре – 25 июня в 17 часов, и на фестивале «Белый июнь», на уличной сцене около театра драмы им. М. В. Ломоносова - 29 июня в 18:00.

 В создании первого  в Архангельской области мультсериала  «Архангельск. На крыльях истории» приняли участие более 100 детей и взрослых из девяти детских мультстудий Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, Верхнетоемского, Устьянского районов Поморья.

Ключевой партнер проекта архангельских мультипликаторов – легендарная  киностудия «Союзмультфильм».

Объединил юных и взрослых мультипликаторов проект «Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы», который стал победителем первого конкурса грантов 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Организатор – Поморский культурный фонд «Берегиня».

 Пять с половиной месяцев команды из городов и поселков Архангельской области работали удалённо под чутким руководством профессиональных режиссеров, сценаристов, художников – постановщиков студии «Союзмультфильм». Сначала изучили  краеведческий материал, затем окунулись в премудрости мультипликации. 

 В основе  каждой из трёх серий  реальные персонажи  - наши знаменитые земляки: писатель и художник, сказочник Степан Писахов, полярные исследователи Арктики Владимир  Воронин и Владимир Русанов, ненецкий художник Тыко Вылка, кормчий Иван Седунов (Рябов). 

 Их кропотливо создавали в разных техниках ученики мультстудий «Кедрик» города  Коряжмы, «Нордик» села Нижняя Тойма, «Векторный полигон» Ломоносовского дома творчества Архангельска, «МедиаФантазия» из села Вознесенское, «Волшебный фонарь» из села Малодоры Устьянского района – и это далеко не все, кто вовлечен в проект. 

 Автор главных героев – двух чаек – мультипликатор Анна Ненажная, руководитель студии «Рыжий заяц» библиотеки САФУ.  

 К созданию уникального  проекта присоединилось немало творческих людей. Так, бывалого чайку Адмирала озвучивал Евгений Шкаев, актер Архангельского  Молодежного театра,  заслуженный артист РФ, а других героев - актёры любительского театра – студии «Люди и лица»  Ломоносовского Дворца культуры.  Оригинальную музыку писали музыканты арт-группы «Поморцы». 

 Для них участие в создании мультпроекта также стало новым делом.
 Александр Антуфьев, участник кавер-группы «Эстрада», рассказал, как он чувствует себя в роли композитора: «Музыка пишется волнами. Сложнее всего начать, нащупать то, что попадет в точку, выбрать подходящие инструменты. Удивительно, но легче всего было понять, как будет звучать серия про поморского кормчего Ивана Седунова (Рябова) - морские батальные сцены легко пошли, а вот чайки… Серии такие разные… В любом случае, я рад что у меня появилась такая возможность, это очень увлекательно и интересно».

 Впечатлениями делится музыкант Михаил Карлос: «Когда мне предложили поучаствовать в мультпроекте к юбилею города я, не раздумывая, согласился. Режиссерская команда мультсериала от той самой киностудии «Союзмультфильм», а снимался сериал педагогами и ребятами девяти мультстудий Архангельской области. Это драгоценнейший опыт для нас».

 Со всеми участниками и создателями мультпроекта можно  встретиться на премьерных показах, которые состоятся в юбилейные даты  празднования Дня Рождения города.

 21 июня, в самой большой общеобразовательной, городской  школе  № 7 для летних городских площадок пройдет показ мультфильма и встреча с детскими мультстудями.
 Торжественная премьера мультсериала «Архангельск. На крыльях истории» состоится 25 июня в 17 часов в Архангельском городском культурном центре. Зрители встретятся со всеми участниками мультфильма, смогут задать вопросы команде «Союзмультфильма» и юным мультипликаторам, узнать, как озвучивают мультфильм и придумывают персонажей.
 Вход на премьеру свободный по регистрации на билетной платформе -  https://quicktickets.ru/arhangelsk-gkc

 Встретиться с режиссерско-сценарной группой «Союзмультфильма» можно также  27 июня в 17 часов в  городском Литературном музее – библиотеке.

 Целых два события, посвященные мультсериалу, пройдут на фестивале «Белый июнь».

 28 июня в 18 часов в Петровском парке  на уличной сцене у ротонды – встреча – концерт «Как мы мультсериал к 440-летию Архангельска придумывали».
 Сценарист  студии «Союзмультфильм» Олег Огородник и  архангельские музыканты арт-группы «Поморцы» готовят настоящий сюрприз. Сказки Степана  Писахова  прозвучат под   сопровождение  необычных инструментов:  свистулек, чудо-лягушки,  якутского варгана и других. 

 И еще одна большая  премьера  и презентация анимационного фильма «Архангельск. На крыльях истории» для широкого зрителя пройдет 29 июня в 18 часов на главной уличной  сцене у театра драмы им. М. В. Ломоносова. Самые внимательные зрители обязательно получат сувениры на память о первом архангельском мультсериале, над которым вместе трудились юные и взрослые мультипликаторы Архангельской области, режиссеры и сценаристы киностудии «Союзмультфильм», творческие люди Поморья. 


14 июнь 13:54 | : Культура

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