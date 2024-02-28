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Воины космодрома Плесецк получают духовную литературу

    Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) постоянно посещает войсковые части. Священник беседует с солдатами, отвечает на их вопросы и духовно поддерживает воинов.

    Посещая части, клирик передает военнослужащим различную литературу. О визите в одно из подразделений отец Антоний рассказал следующее: «Привез для ребят книги, которые они смогут читать. Это и Закон Божий, и патриотическая литература, связанная с русским полководцем Александром Васильевичем Суворовым, его мудрые советы очень важны по сей день. Есть и книги, посвященные подвигу наших современников, героев специальной военной операции. Есть воинские молитвословы. Вся литература будет храниться в комнате досуга, и поэтому доступна для солдат».

    Отметим, что некоторое время назад в это подразделение, которое занимается тыловым обеспечением космодрома, иеромонах Антоний передал иконы Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и преподобного Иосифа Волоцкого. Этот святой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выбран покровителем войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.

    На сайте главного храма Вооруженных сил сообщается, что «Иосиф Волоцкий радел, чтобы духовное приходило через материальное. Его монастырь и сподвижники понимали, что человека нужно накормить, напоить и обогреть. Войска МТО являются основной структурой в Минобороны, которая обеспечивает военнослужащих всем необходимым».

    Ниже приводим краткое житие святого.

    Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру — Иоанн Санин, родился в 1440 году в селе под Волоколамском. Родители отдали семилетнего мальчика в обучение к старцу Арсению, в Волоколамский Кресто-Воздвиженский монастырь. В 20 лет Иоанн принял монашеский постриг с именем Иосиф у великого русского святого Пафнутия Боровского. После смерти преподобного по его завещанию Иосиф стал игуменом Боровского монастыря. Через несколько лет он основал обитель в родных местах под Волоколамском. Основой монастырского устава стало полное нестяжание, отказ от своей воли и непрестанный труд. Игумен Иосиф сам подавал монахам пример воздержания, скромности, трудолюбия и горячей веры. Иосиф Волоцкий был талантливым церковным писателем. Сохранился его труд «Просветитель» и несколько посланий. Он активно участвовал в обсуждении актуальных общественных вопросов того времени. Наиболее известной стала его дискуссия с другим подвижником, преподобным Нилом Сорским. Иосиф Волоцкий доказывал законность монастырского землевладения. Он отстаивал необходимость украшать храмы красивыми росписями, богатыми иконостасами и образами. Нил Сорский призывал к личному отказу от владения чем либо. Оба эти направления закономерно сосуществовали в русской монашеской традиции и дополняли друг друга.

 Фото предоставил иеромонах Антоний (Ласточкин) 

(по материалам Архангельской епархии)

11 апрель 09:27 | : Культура / Верую

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