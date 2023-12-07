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Икона покровителя воинов передана космодрому Плесецк

    Иконы Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и преподобного Иосифа Волоцкого передал в войсковую часть, занимающуюся тыловым обеспечением космодрома Плесецк, помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

    Преподобный Иосиф Волоцкий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выбран покровителем войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.

    «Посетил базу тыла, передал написанные для этой войсковой части иконы, совершил молебное пение, побеседовал с офицерами и солдатами, пожелал воинам помощи Божией и крепкой веры», — прокомментировал событие иеромонах Антоний. По его словам, икона будет находиться в специально отведенном месте, где военнослужащие смогут молиться, испрашивая Божие благословение на ратные труды у Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и преподобного Иосифа.

    На сайте главного храма Вооруженных сил сообщается, что «Иосиф Волоцкий радел, чтобы духовное приходило через материальное. Его монастырь и сподвижники понимали, что человека нужно накормить, напоить и обогреть. Войска МТО являются основной структурой в Минобороны, которая обеспечивает военнослужащих всем необходимым».

    Ниже приводим краткое житие святого.

    Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру — Иоанн Санин, родился в 1440 году в селе под Волоколамском. Родители отдали семилетнего мальчика в обучение к старцу Арсению, в Волоколамский Кресто-Воздвиженский монастырь. В 20 лет Иоанн принял монашеский постриг с именем Иосиф у великого русского святого Пафнутия Боровского. После смерти преподобного по его завещанию Иосиф стал игуменом Боровского монастыря. Через несколько лет он основал обитель в родных местах под Волоколамском. Основой монастырского устава стало полное нестяжание, отказ от своей воли и непрестанный труд. Игумен Иосиф сам подавал монахам пример воздержания, скромности, трудолюбия и горячей веры. Иосиф Волоцкий был талантливым церковным писателем. Сохранился его труд «Просветитель» и несколько посланий. Он активно участвовал в обсуждении актуальных общественных вопросов того времени. Наиболее известной стала его дискуссия с другим подвижником, преподобным Нилом Сорским. Иосиф Волоцкий доказывал законность монастырского землевладения. Он отстаивал необходимость украшать храмы красивыми росписями, богатыми иконостасами и образами. Нил Сорский призывал к личному отказу от владения чем либо. Оба эти направления закономерно сосуществовали в русской монашеской традиции и дополняли друг друга. 

02 март 10:00 | : Будни / Верую

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