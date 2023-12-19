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В Архангельске проводится семейный музыкальный конкурс

Потенциальным участникам предлагают создать музыкальные видео с участием членов своей семьи, а также своих друзей — это может быть, например, отряд в лагере, школьный класс, спортивная команда, трудовой коллектив и так далее. 

Пояснение от издания «Регион 29»:

- На видео все участники должны исполнять песню, которая символизирует любовь к Родине, семейным ценностям, национальным традициям. Акция проходит с 12 января по 20 декабря 2024 года включительно.

Видеоматериалы не должны иметь никаких дополнительных знаков (логотип, копирайт, рекламные элементы и другое), рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде; пропаганду политических взглядов, насилия, алкоголя, наркотических веществ, расовой ненависти; нецензурную лексику; оскорбление человеческого достоинства отдельного лица или группы лиц, религиозных чувств.

Видеоролики нужно послать на электронную почту: akciya_okean@mail.ru с указанием темы письма «Поющая 7Я», в формате mp4 или avi ссылкой на облачное хранилище данных («Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru»). Название файла должно содержать фамилию, имя и отчество участника (название коллектива) и регион. Например: «Семья Ивановых, г. Архангельск», «Заслуженный коллектив народного творчества „Росинки“, г. Архангельск».

(картинка с https://triptonkosti.ru

 

21 январь 10:18 | : Культура

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