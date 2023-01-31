Колония в Плесецком округе получила президентский грант на культуру

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получил проект образовательного учреждения №1 ФСИН России, расположенного на территории исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ).

Заявочная кампания на первый конкурс 2023 года на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий проходила осенью. Работники ОУ №1 выступили с инициативой организации креативного пространства на территории исправительной колонии. Они подготовили проект «Культура В ЗОНЕ доступа». Партнерами данной инициативы выступили представители Автономной некоммерческой организации «Центр Развития Социальных Инициатив «Перспектива» п. Североонежска.

- Лица, преступившие закон, по суду лишены свободы, но не должны быть лишены возможности развиваться, культурно просвещаться, а, следовательно, должны иметь шанс на исправление. Именно поэтому мы придумали такой проект, - прокомментировала директор образовательного учреждения №1 ФСИН России Любовь Голева.

«Культура В ЗОНЕ доступа» позволит создать креативное пространство - единственное место в колонии, где не просто будут рады новым идеям осужденных, но и всегда готовы поддержать их в стремлении развиваться, выступать в роли организаторов перемен и примеров социальной активности. Это место, где будет создана обучающая база и необходимые ресурсы, дающие возможность воплотить идею в дело. Инициаторы проекта уверены, что реализуемые планы осужденных и сотрудников будут доступны для всех отбывающих наказание, личного состава, а также для родственников, приезжающих на свидания. С творчеством находящихся в ИК-21 смогут знакомиться и жители поселка Североонежска, для них участниками команды будут создаться творческие проекты. По задумке организаторов, это способно снизить и градус отрицательного отношения к соседствующим с нами «бывших» осужденных, а главное, положительно повлиять на самих отбывающих наказание.

Мероприятия в рамках проекта «Культура В ЗОНЕ доступа» будут реализованы в течение года. Грантовую поддержку Президента Российской Федерации в сумме 2 098 545 рублей планируется использовать на приобретение современного оборудования и проведение мероприятий. Отметим, что всего в Фонд было подано 8793 заявки. По результатам конкурса грантовую поддержку получит каждая 10 команда.