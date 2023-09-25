Вселенная Баха. О добром пастыре

В XVII – XVIII веках в Италии, а затем и в других европейских странах зазвучали оперы. Сам термин опера» как обозначение жанра, основанного на синтезе музыки, сценического действия и слова, появился лишь в 1639 году. В переводе с итальянского это слово означает: «труд, дело». Тогда же начали открываться общедоступные оперные театры. Благодаря невысоким ценам на билеты они приносили владельцам хорошие доходы. Перепадало от них на безбедную жизнь и сочинителям опер – композиторам.

Иоганн Себастьян Бах опер не писал. Историки музыки в числе причин прохладного отношения композитора к популярному у зрителей и слушателей, прибыльному для сочинителей жанру называют его тесно связанные друг с другом музыкальные и религиозные убеждения. Не одобряли в годы жизни Баха (1685 – 1750) германские церковные власти основанную на человеческих эмоциях и страстях оперу, которая, по их мнению, была миром, противопоставленным религиозному богослужению. Будучи глубоко воцерковленным человеком, Бах не считал возможным нарушить явные и негласные запреты духовного начальства. Своё истинное призвание он нашёл в создании великой церковной музыки и других классических жанров, одним из которых является кантата.

Как предполагают баховеды композитором написано больше трёхсот кантат. До наших дней сохранилось около двухсот. Значительную их часть составляют духовные кантаты, которые сам композитор именовал концертами, мотетами, иногда пассионами. Лишь двадцать две кантаты относятся к светской музыке. Сочинялись они, как правило, для торжеств в честь высокопоставленных, именитых особ.

Из этого ряда написанная в форме праздничной застольной музыки первая светская кантата Баха с названием «Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd» («Тешит меня лишь веселая охота»), также известная как «Охотничья». В каталоге произведений Баха ей присвоен номер BWV 208. Написал её Бах в 1713 году к 31-летию страстного охотника Саксен-Вейсенфельского герцога Кристиана. Она состоит из 15 частей и звучит около сорока минут. Самой известной и часто исполняемой является девятая часть – Ария «Овцы могут спокойно пастись». Автор слов - Саломон Франк. Текст её как бы проистекает из двадцать второго псалма книги «Псалтирь». В христианстве этот псалом стал одним из источников представления в качестве доброго пастыря Иисуса Христа. Начало псалма:

Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:

Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня

к водам тихим, подкрепляет душу мою,

направляет меня на стези правды ради имени Своего.

В светской кантате Иоганн Себастьян Бах воздвиг ещё один музыкальный памятник Доброму Пастырю. Примерное содержание Арии: «Овечки могут спокойно пастись на лугах, если миром правит мудрость». Возможно, это ещё и тонкий намёк забытому в истории герцогу о необходимости ответственного обращения с полученной властью. Арию для сопрано по сценарию (либретто) кантаты поёт Палес – древнеримская покровительница пастухов и их «паствы» - овец и коз. Существует множество вариантов перевода текста Арии на русский язык. Один из них:

Овцы могут пастись спокойно,

Пока добрый пастырь заботится о них.

Там, где правят мудрые государи,

Люди живут в покое и мире,

И нет большего счастья для любой страны.

Есть и такое неофициальное название Арии - «Сны о мире». Музыковеды и слушатели именуют её «звуковой живописью», «погружением в безмятежное состояние полной идиллии», «душевным парадизом», награждают другими восторженными эпитетами. Американский пианист Леон Флейшер, записавший Арию для компакт-диска, сказал: «Для меня это как мантра, совокупность звуков с огромной духовной силой. Своего рода ответ и противоядие для нашего времени».

Насколько известно, Ария 9 из «Охотничьей кантаты» не переделывалась Бахом. Зато этим занимались и ныне предлагают аранжировки для различных составов и инструментов многие композиторы и исполнители. Не всегда они сохраняют в переложениях присущую Арии Баха наивность барочной пасторали. С другой стороны, при переносе музыки прошлого в современность, наверное, неизбежны изменения её языка на близкий и понятный публике новых веков. Во многих интерпретациях Арии современникам удалось в разной мере передать загаданную Бахом прекрасную и, возможно, недостижимую мечту человечества о ничем не омрачённом блаженстве земного бытия, покое и мире.

В приложенных записях Ария из «Охотничьей кантаты» звучит в исполнении симфонического оркестра, инструментального ансамбля (в близком к аутентичному составе), фортепиано, органа и сопрано.

Умиротворения, исцеления слушателям Арии.

Александр Чашев

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