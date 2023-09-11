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Архангелогородцы планируют отоспаться на новогодних каникулах

На новогодних каникулах архангелогородцы будут отсыпаться, общаться с семьей, читать и смотреть сериалы.

33% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 9% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 6% северян. 5% планируют поездки на Новый год: 3% — по России, 2% — за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных — Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% будут работать в новогодние каникулы.

 Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 34% против 31%. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 5% против 1% мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет (20%).

 По сравнению с 2022 годом планирующих провести первую январскую декаду дома стало меньше (45% год назад и 33% сейчас).

(фото с https://fishki.net/2823414-novogodnie-prikoly-v-kartinkah.html

17 октябрь 11:12 | : Будни

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