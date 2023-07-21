Архангельские кинематографисты еще могут подать заявки на Short Film Days

До 5 ноября 2023 года продолжается приём заявок на участие в Международном кинофестивале «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), который пройдет 18-21 декабря 2023 года. Расписание и программа появятся на сайте в ближайшее время.

«Эхо» киносмотра пройдет с 21 декабря по 31 января 2024 года в регионах РФ.

Подать заявку могут авторы игровых, документальных и анимационных фильмов российского и международного производства 2022-2023 годов (хронометражем до 30 минут). Помимо российских организаторы получили работы авторов из Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии и США.

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В рамках Short Film Days традиционно проходят мероприятия деловой и образовательной программ с участием ведущих кинематографистов страны. В этом году участники помимо церемоний открытия и закрытия и кинопоказов посетят круглые столы. В рамках фестиваля пройдет подведение итогов сценарной лаборатории «Формула пути», проводимой Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Со списком проектов, вошедших в лонг-лист, можно ознакомиться по ссылке .

Финальная часть Short Film Days традиционно приходится на 21-е декабря – самую длинную ночь в году. В этот раз работа фестиваля пройдет по этим же сложившимся канонам.

Фестиваль (Short Film Days) был учрежден Союзом кинематографистов России в 2014-м году. В период с 2014 по 2021 гг. проект носил название «Всероссийская акция “День короткометражного кино” (Short Film Day)». Начиная с 2022-го года проект, получив статус международного фестиваля, стал известен как «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).

Цель проекта – выявление и поощрение творческой молодежи в области кино; продвижение короткометражных фильмов среди широкой зрительской аудитории.

Организатор – продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Союза кинематографистов России, Фонда поддержки регионального кинематографа.

Контактная информация:

Телефон: +7 (499) 251-85-11

E-mail: info @ shortfilmdays . ru