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Чукотка ждет кинематографистов из Архангельской области

VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открыл прием заявок на участие в конкурсных программах. Заявки рассматриваются с 26 сентября 2023 г.  по 29 февраля 2024 г.

 «Золотой Ворон» – одно из крупнейших международных культурных событий на Крайнем Севере и Арктике России.  В 2024 году запланировано проведение не менее 200 мероприятий в 22 регионах, с вовлечением многотысячной аудитории участников и зрителей, а также миллионной аудитории онлайн.  

Фестиваль пройдёт с 15 по 28 апреля 2024 года в городе Анадырь (Чукотский АО).  

«Традиционно в рамках фестиваля пройдут конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, обширная образовательная и деловая программы. Впервые в этом году киносмотр станет частью целой экосистемы, а именно - креативного пространства «Золотой ворон», которое объединит кино, музыку, гастрономические, спортивные и культурные события. Прямо на Анадырском лимане будет воздвигнут ледовый экран и иглу из снега и льда» - делится планами Художественный руководитель кинофестиваля Филипп Абрютин. 

 Заявки принимаются по следующим направлениям:

  1. Международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов – к рассмотрению принимаются художественные и документальные картины продолжительностью от 52 минут созданные не ранее 01 января 2022 г.
  2. Международный конкурс короткометражных игровых фильмов – к рассмотрению принимаются художественные картины продолжительностью менее 52 минут, созданные не ранее 01 января 2022 г. 
  3. Международный конкурс короткометражных неигровых фильмов – к рассмотрению принимаются документальные картины продолжительностью менее 52 минут, созданные не ранее 01 января 2022 г.
  4. Международный конкурс анимационных короткометражных фильмов – к рассмотрению принимаются фильмы, созданные не ранее 01 января 2022 г., посвящённые арктической или северной тематике и отражающие жизнь населения северных регионов мира, в том числе, коренных народов, природы и животного мира, хронометражем менее 52 мин.;
  5. Региональный конкурс «Киновзлёт» – к рассмотрению принимаются короткометражные игровые и неигровые фильмы, хронометражем менее 52 минут, созданные не ранее 01 января 2022 г. на территории Чукотского автономного округа, ранее не принимавшие участие в данной программе Фестиваля.

 Подать заявку можно заполнив онлайн форму на официальном сайте Фестиваля www.goldenravenfilmfest.ru.

Иностранные участники могут подать заявку через онлайн-платформы  Filmfreeway и Festhome. Более подробная информация о правилах и порядке подачи заявок размещена на сайте Фестиваля в разделе «Регламент».

Гран-при фестиваля (номинация «лучший фильм») вручается по результатам зрительского голосования, организованного в рамках показов Международного конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов. Остальные награды вручаются по решению экспертного жюри (за исключением Специального Приза Оргкомитета Фестиваля).

 

Прием заявок для участия в Фестивале проводится в период с 26 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

28 сентябрь 15:16 | : Культура

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