Чукотка ждет кинематографистов из Архангельской области

VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открыл прием заявок на участие в конкурсных программах. Заявки рассматриваются с 26 сентября 2023 г. по 29 февраля 2024 г.

«Золотой Ворон» – одно из крупнейших международных культурных событий на Крайнем Севере и Арктике России. В 2024 году запланировано проведение не менее 200 мероприятий в 22 регионах, с вовлечением многотысячной аудитории участников и зрителей, а также миллионной аудитории онлайн.

Фестиваль пройдёт с 15 по 28 апреля 2024 года в городе Анадырь (Чукотский АО).

«Традиционно в рамках фестиваля пройдут конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, обширная образовательная и деловая программы. Впервые в этом году киносмотр станет частью целой экосистемы, а именно - креативного пространства «Золотой ворон», которое объединит кино, музыку, гастрономические, спортивные и культурные события. Прямо на Анадырском лимане будет воздвигнут ледовый экран и иглу из снега и льда» - делится планами Художественный руководитель кинофестиваля Филипп Абрютин.

Заявки принимаются по следующим направлениям:

Международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов – к рассмотрению принимаются художественные и документальные картины продолжительностью от 52 минут созданные не ранее 01 января 2022 г. Международный конкурс короткометражных игровых фильмов – к рассмотрению принимаются художественные картины продолжительностью менее 52 минут, созданные не ранее 01 января 2022 г. Международный конкурс короткометражных неигровых фильмов – к рассмотрению принимаются документальные картины продолжительностью менее 52 минут, созданные не ранее 01 января 2022 г. Международный конкурс анимационных короткометражных фильмов – к рассмотрению принимаются фильмы, созданные не ранее 01 января 2022 г., посвящённые арктической или северной тематике и отражающие жизнь населения северных регионов мира, в том числе, коренных народов, природы и животного мира, хронометражем менее 52 мин.; Региональный конкурс «Киновзлёт» – к рассмотрению принимаются короткометражные игровые и неигровые фильмы, хронометражем менее 52 минут, созданные не ранее 01 января 2022 г. на территории Чукотского автономного округа, ранее не принимавшие участие в данной программе Фестиваля.

Подать заявку можно заполнив онлайн форму на официальном сайте Фестиваля www . goldenravenfilmfest . ru .

Иностранные участники могут подать заявку через онлайн-платформы Filmfreeway и Festhome. Более подробная информация о правилах и порядке подачи заявок размещена на сайте Фестиваля в разделе «Регламент».

Гран-при фестиваля (номинация «лучший фильм») вручается по результатам зрительского голосования, организованного в рамках показов Международного конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов. Остальные награды вручаются по решению экспертного жюри (за исключением Специального Приза Оргкомитета Фестиваля).

Прием заявок для участия в Фестивале проводится в период с 26 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.