Чукотка ждет кинематографистов из Архангельской области

VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открыл прием заявок на участие в конкурсных программах. Заявки рассматриваются с 26 сентября 2023 г. по 29 февраля 2024 г.
«Золотой Ворон» – одно из крупнейших международных культурных событий на Крайнем Севере и Арктике России. В 2024 году запланировано проведение не менее 200 мероприятий в 22 регионах, с вовлечением многотысячной аудитории участников и зрителей, а также миллионной аудитории онлайн.
Фестиваль пройдёт с 15 по 28 апреля 2024 года в городе Анадырь (Чукотский АО).
«Традиционно в рамках фестиваля пройдут конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, обширная образовательная и деловая программы. Впервые в этом году киносмотр станет частью целой экосистемы, а именно - креативного пространства «Золотой ворон», которое объединит кино, музыку, гастрономические, спортивные и культурные события. Прямо на Анадырском лимане будет воздвигнут ледовый экран и иглу из снега и льда» - делится планами Художественный руководитель кинофестиваля Филипп Абрютин.
Заявки принимаются по следующим направлениям:
Подать заявку можно заполнив онлайн форму на официальном сайте Фестиваля www.goldenravenfilmfest.ru.
Иностранные участники могут подать заявку через онлайн-платформы Filmfreeway и Festhome. Более подробная информация о правилах и порядке подачи заявок размещена на сайте Фестиваля в разделе «Регламент».
Гран-при фестиваля (номинация «лучший фильм») вручается по результатам зрительского голосования, организованного в рамках показов Международного конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов. Остальные награды вручаются по решению экспертного жюри (за исключением Специального Приза Оргкомитета Фестиваля).
Прием заявок для участия в Фестивале проводится в период с 26 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.