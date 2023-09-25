Архангельск украсило уникальное мозаичное панно

Торжественная церемония состоялась в первые дни работы Международного форума «Во славу флота и Отечества!» О создании монументального панно от идеи до воплощения участникам открытия рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.



Большая команда единомышленников трудилась над этим достойным образом нашего города в течение двух лет. Это панно - дань уважения истории нашего города и тем предприятиям, которые сегодня продолжают развитие Архангельска как морского порта, - отметил Дмитрий Морев.



Глава города поблагодарил автора эскиза – художника-мариниста Сергея Звягина, а также специалистов «Комбината монументально-декоративного искусства». Их силами в условиях московской галереи из тысяч элементов разноцветной смальты собраны 23 модуля картины.



Слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников администрации Архангельска, компании «Народная реклама», ТПК «Основа» и муниципального предприятия «Горсвет».



В открытии мозаики приняли участие руководители организаций, которые занимаются сохранением истории, - Ломоносовского фонда, РВИО, музеев, САФУ. Экскурсоводы уже готовы включить уникальный объект в туристические маршруты.



Завершая мероприятие, глава Архангельска Дмитрий Морев пригласил горожан ознакомиться с панно не только в дневное время, но и вечером: специальная архитектурная подсветка придает особый колорит произведению монументального искусства.



