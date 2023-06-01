Дмитрий Морев оценил ход работ над панно для Петровского парка

О ходе работ над красотой рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев, лично прикоснувшийся к монументальному искусству:

- Два года назад ко мне обратился художник Сергей Звягин с предложением разместить на входе в Петровский парк мозаичное панно. Идея мне понравилась. По всем документам входная зона – это рекламная конструкция была установлена в 80-е годы. На ней размещались афиши и объявления. Последнее время здесь висел баннер к юбилею «Дервиша», и мы поменяли его на новый «Архангельск – город воинской славы», но это было временное решение.



Когда картина в исполнении Сергея Звягина была готова, проект представили общественности и «Ломоносовскому фонду». Он был согласован с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и поддержан.



Мы изучали опыт по всей стране, кто производит подобные панно. И выбрали предприятие «Комбинат монументально-декоративного искусства», которое создает мозаику в московском метро. Они обладает большим опытом, поэтому сомнений в прочности конструкции у меня нет.



Над созданием панно работала команда из 11 человек, это выпускники «строгановки» под руководством архитектора Алексея Якименко и художника Натальи Аникиной, у которой уже более ста подобных проектов.



Картина символично представляет морскую историю нашего города и образ старого Архангельска в технике мозаичного панно размером 21 на 3 метра. Всего подготовлено 23 разноцветных модуля из уникального материала – смальты. Сцепленные кусочки мозаики будут монтироваться на специальный морозостойкий клей. Мастера при установке будут контролировать каждый этап работы.

Уникальное произведение монументального искусства создано к 440-летию Архангельска и станет, уверен, прекрасным подарком для горожан и гостей города.



Здесь предусмотрена подсветка, а над панно появится надпись «Архангельск – первый морской порт». Рядом установят стенд с историей создания мозаики. А в следующем году здесь планируется благоустройство прилегающей территории. В ближайшие дни горожане смогут увидеть процесс установки.



