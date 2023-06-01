Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев оценил ход работ над панно для Петровского парка

О ходе работ над красотой рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев, лично прикоснувшийся к монументальному искусству:

- Два года назад ко мне обратился художник Сергей Звягин с предложением разместить на входе в Петровский парк мозаичное панно. Идея мне понравилась. По всем документам входная зона – это рекламная конструкция была установлена в 80-е годы. На ней размещались афиши и объявления. Последнее время здесь висел баннер к юбилею «Дервиша», и мы поменяли его на новый «Архангельск – город воинской славы», но это было временное решение.

 Когда картина в исполнении Сергея Звягина была готова, проект представили общественности и «Ломоносовскому фонду». Он был согласован с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и поддержан.

 Мы изучали опыт по всей стране, кто производит подобные панно. И выбрали предприятие «Комбинат монументально-декоративного искусства», которое создает мозаику в московском метро. Они обладает большим опытом, поэтому сомнений в прочности конструкции у меня нет.

 Над созданием панно работала команда из 11 человек, это выпускники «строгановки» под руководством архитектора Алексея Якименко и художника Натальи Аникиной, у которой уже более ста подобных проектов.

 Картина символично представляет морскую историю нашего города и образ старого Архангельска в технике мозаичного панно размером 21 на 3 метра. Всего подготовлено 23 разноцветных модуля из уникального материала – смальты. Сцепленные кусочки мозаики будут монтироваться на специальный морозостойкий клей. Мастера при установке будут контролировать каждый этап работы.
 Уникальное произведение монументального искусства создано к 440-летию Архангельска и станет, уверен, прекрасным подарком для горожан и гостей города.

 Здесь предусмотрена подсветка, а над панно появится надпись «Архангельск – первый морской порт». Рядом установят стенд с историей создания мозаики. А в следующем году здесь планируется благоустройство прилегающей территории. В ближайшие дни горожане смогут увидеть процесс установки.


10 август 12:25 | : Культура

Главные новости


Песни без слов. Андре Ганьон…
Фальшивая принципиальность. Как архангельский либерал обслуживает КПРФ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (116)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20